Comensales en la fiesta, este sábado Javier Alborés

La undécima edición de la Festa da Centola llenó hasta la bandera Lorbé, donde cientos de personas desafiaron a la lluvia para degustar este crustáceo en uno de los mejores meses para ello. También se puso a la venta más de una tonelada de mejillón, producto estrella local.

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La Cofradía de Pescadores, encabezada por Antonio Manuel Sánchez, despachó 2.100 kilos de centolla “de la mejor calidad”, a 22 euros cada ejemplar. Nadie quiso quedarse sin probarla y entre los comensales estaba el alcalde, Ángel García Seoane, un habitual de la cita.

Cerca de 40 personas trabajan anualmente en este evento “para que todo salga perfecto”, explican desde la Cofradía, y el público pueda disfrutar de una de las citas ineludibles de Lorbé. Las centollas se degustaron tanto en la carpa del puerto como en los restaurantes locales Puerto de Lorbé, A Escola, Casa Méndez, A Cortiña y la Casa do Arxentino de Mera, y también se ofrecía la posibilidad de llevarse la comida.

Campaña electoral

El evento gastronómico también sirvió a algunos partidos políticos para repartir propaganda de cara al 29-N.

Así, Obdulia Taboadela, cabeza de lista al Congreso por el PSOE, acudió a Lorbé para pedir el “voto útil” con sus compañeros Jesús Fernández Diez, Silvia Longueira y Macu Acuña.