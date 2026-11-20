Edición de 2025 de la Festa da Centola de Lorbé QUINTANA

La Cofradía de Pescadores de Lorbé, en Oleiros, celebra este sábado en el puerto local la XI edición de la Festa da Centola, una de las citas gastronómicas más esperadas del otoño en la comarca y en la que se pondrán a la venta 2.100 kilos, aproximadamente, de este crustáceo. También se despachará mejillón, otro producto estrella de esta parroquia oleirense.

El evento, que se desarrollará en una carpa instalada para la ocasión, comenzará a las 13.00 horas. Los productos podrán degustarse tanto en la carpa del puerto como en los restaurantes locales, además de estar disponible la opción de llevarse el género a casa. En la iniciativa participan los establecimientos Puerto de Lorbé, A Escola, Casa Méndez, A Cortiña y la Casa do Arxentino de Mera, que garantizarán la trazabilidad y origen del producto.

Cartel de la fiesta COFRADÍA LORBÉ

Miguel Orro, presidente de la Cofradía, señala que en esta edición trabajarán unas 35 personas voluntarias. Aunque las predicciones meteorológicas no son las mejores, la fiesta gastronómica está llamada a batir un nuevo récord de asistencia, como viene ocurriendo en los últimos años, logrando agotar existencias.

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