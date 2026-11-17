La chef, con algunas de los voluntarios que se pusieron con ella al frente del ‘mercado’ de frutas | Patricia G. FraGa Patricia G. Fraga

Los alumnos del Colegio Hijas de Cristo Rey de Oleiros vivieron un recreo tan inusual como divertido con la visita de la chef y comunicadora Samantha Vallejo-Nágera. La célebre cocinera se acercó al centro para animar a los estudiantes a consumir alimentos saludables y compartir con ellos un día diferente en el que ella misma, mano a mano con los voluntarios de ESO, se situó detrás de los mostradores de un mercado improvisado, con una amplia variedad de frutas de temporada que repartió entre los escolares, quienes aprovecharon para sacar algún selfie con la ex de MasterChef y actual colaboradora del espacio de Sonsoles Ónega en Antena 3.

La iniciativa se enmarca en el Programa Más Verde, promovido por Algadi, la empresa de restauración responsable del servicio de comedor del centro y de otros doscientos en toda España. En concreto, se trata de una serie de acciones orientadas a incrementar el consumo de verduras, frutas, hortalizas y legumbres entre los escolares, acercándoles estos alimentos de una manera atractiva, e incluso divertida, con la colaboración de Vallejo-Nágera, como asesora y como imagen de la campaña: “Lo importante es que se queden con el mensaje de comer sano y saludable”, dijo la chef, que lleva tres años vinculada a Algadi.

Lo importante es que se queden con el mensaje de comer sano y saludable” Samantha Vallejo-Nágera

Con todo, más allá de conocer a una celebridad televisiva, lo que se pretende con ‘Más Verde’ es que los niños tengan un contacto directo con los alimentos y descubran nuevas opciones para incorporarlos a su dieta y, en este sentido, Vallejo-Nágera animó a las familias a seguir con la tarea en casa, aún consciente de que introducir determinados alimentos en las meriendas y cenas infantiles no siempre resulta sencillo. “Es una cuestión de hábitos y hay que saber cocinar bien las verduras para que estén ricas”, comentó la empresaria desde O Carballo.

El director del centro, Felipe Sar, destacó el valor educativo de la iniciativa y la importancia de aprovechar este tipo de experiencias para reforzar “el trabajo que se desarrolla durante todo el curso” en todas las etapas, desde Educación Infantil hasta Bachillerato.

Además, la visita se hizo coincidir con las Fiestas de Cristo Rey, que se celebran durante toda esta semana con diferentes actividades solidarias y didácticas, para incorporar un componente lúdico, pero sin perder de vista la meta: “Siempre, aunque estemos en semana de fiesta, sigue siendo un proyecto educativo”, indicó Sar.

Los alumnos de Infantil compartieron una merienda saludable en las aulas, con la supervisión de sus maestros, mientras que los de Primaria y Secundaria pudieron acercarse al mercado de Samantha.

Con ella, varios estudiantes voluntarios de ESO, con sus delantales reglamentarios, colaboraron en el desarrollo de la actividad, favoreciendo la convivencia entre diferentes edades, con música e hinchables, que se instalaron en el mismo espacio cubierto que el mercado, abrigados del viento que sopla estos días en Galicia.

Colaboración

Desde el Colegio Hijas de Cristo Rey reconocen que, en ocasiones, conseguir que los niños acepten determinados alimentos, especialmente las verduras, requiere tiempo y tesón, pero “con constancia, poco a poco, es la manera de ir haciendo el trabajo”, manifestó el director, que también puso el acento en la colaboración de las familias, esencial para que los hábitos adquiridos en el colegio tengan continuidad en casa.

Víctor González, máximo responsable de Algadi, explicó que ‘Más Verde’ se desarrolla por segundo año consecutivo y que la respuesta de los escolares está siendo “fantástica”, ya que estas actividades les permiten disfrutar de un día diferente y acercarse a la alimentación saludable desde una óptica diferente, mucho más atractiva.

“Le damos todo el protagonismo al colegio porque nosotros no somos más que meras herramientas para ayudarlos a concienciar a los estudiantes de la necesidad de comer sano”, comentó el directivo, que aseguró que la aplicación de la nueva normativa de comedores escolares exige “investigación y mucha capacidad de adaptación”.