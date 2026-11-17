La biblioteca Rialeda, en Perillo AYTO. OLEIROS

El proyecto de fomento de la lectura presentado por las bibliotecas municipales de Oleiros, con el lema 'Bibliotecas altamente adictivas', fue seleccionado en el concurso estatal María Moliner del Ministerio de Cultura, que reconoce las mejores iniciativas de promoción lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes.

"A selección supón un recoñecemento ao traballo continuado das bibliotecas municipais de Oleiros na promoción da lectura e na dinamización cultural. A proposta recolle as actividades de promoción da lectura e dinamización cultural desenvolvidas desde a biblioteca central Rialeda", señala el Ayuntamiento oleirense, que destaca que se trata de un programa "amplo e diverso", dirigido a personas de todas las edades, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los libros.

Entre las actividades realizadas, dice el Ejecutivo local, sobresalen los talleres de ilustración impartidos por Miguel Cuba, los recitales de poesía y música, los cuentacuentos, las visitas guiadas y las propuestas específicas para conmemorar efemérides como el Día das Letras Galegas, Día de Rosalía o el Día de la Poesía.