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Oleiros

El PSOE denuncia "un nuevo escándalo" en la contratación de Oleiros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
13/11/2026 17:09
Exterior de la Escola de Música de Oleiros
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Los socialistas de Oleiros denuncian "un nuevo escándalo" en la contratación del Gobierno de Alternativa dos Veciños, tras volver a tumbar el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) el decreto de la Alcaldía de Oleiros de 20 de agosto que adjudicando la dirección y desarrollo de la Escuela Municipal de Música por 744.101,40 euros.

Para el PSOE, "este nuevo varapalo" da la  razón a las reiteradas críticas de los socialistas "sobre la nefasta gestión administrativa y económica" del Gobierno de Oleiros. "Estamos ante un Gobierno agotado que intenta ocultar sus graves patinazos legales y su incapacidad de gestión detrás de una costosa cortina de propaganda institucional y populismo", señalan desde el Partido Socialista.

Según el expediente oficial, el contrato de la Escuela Municipal de Música de Oleiros -con un valor estimado superior a 1,63 millones de euros incluyendo prórrogas- se adjudicó inicialmente a una licitadora con 55,67 puntos frente a los 34,08 de Esproade, SL. Tras el recurso de esta última, el TaCGal ha ordenado anular la adjudicación y excluir directamente a la adjudicataria elegida por el Concello de Oleiros.

Los socialistas sostienen que "el motivo evidencia la falta de rigor de los procedimientos municipales: la adjudicataria incluyó anticipadamente en el sobre número 2 información sobre mejoras evaluables automáticamente en el sobre número 3".

Según recoge el tribunal, "esto vulnera el secreto de las proposiciones y los principios de transparencia e igualdad", obligando al Concello de Oleiros a dar marcha atrás y proponer la adjudicación a la única oferta válida restante, por 738.000. "Hay que recordar lo que ocurrió también con el proceso selectivo de la dirección del Multiusos de Bastiagueiro".

Los socialistas insisten en que "no se trata de un error aislado, sino de un modo de gobernar instalado en la chapuza y la inse guridad jurídica, idéntico al del contrato de Limpieza Viaria", pues "en aquel concurso de 2023, un tribunal ya tumbó la adjudicación por 'irregularidades y falta de transparencia' y la mesa de contratación, presidida por una edil, "desechó dos veces informes de funcionarios especialistas de la casa para aceptar el de un docente externo de Pedagogía propuesto por la propia Mesa.

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"Con Alternativa, las mesas de contratación parecen más un casino trucado que un órgano riguroso de gestión pública", denuncia el PSOE.

Los socialistas conectan este caos contractual con los informes oficiales de la Intervención Municipal, que "desmontan el falso relato del ahorro local", pues "el interventor confirma que en los últimos ejercicios se dejó sin gastar más del 20% del presupuesto y proyecta una inejecución de más de 12,2 millones de euros por falta de proyectos y licitaciones, dejando sin invertir, de media, más de 3,5 millones en servicios y mantenimiento y más de 6,6 millones en obras".

"Resulta insultante que mientras este Gobierno bate el récord de gasto político de España en municipios de su tamaño -con 20 personas liberadas que cuestan más de un millón de euros al año- sea incapaz de sacar adelante las inversiones o los contratos básicos sin que los tribunales le enmienden la plana", concluyen los socialistas, que exigen "transparencia, rigor y respeto al dinero público".

Personal del Multiusos de Bastiagueiro

Por otra parte, el Ayuntamiento de Oleiros convoca la contratación de dos plazas de personal para el Centro Multiusos de Bastiagueiro. Una de técnico de mantenimiento (Subgrupo C1) y otra de operario de mantenimiento-conserje (C2). Ambas plazas se cubrirán mediante oposición libre, como personal funcionario interino la jornada completa, en el marco del programa de puesta en marcha del nuevo equipamiento municipal.

La personas interesadas disponen desde el próximo lunes 16 hasta el 27 de noviembre para presentar las solicitudes. Las bases completas, los requisitos y la documentación necesaria pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Oleiros, en el apartado de Recursos Humanos.

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