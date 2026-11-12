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Oleiros

Policía Local y Emerxencias de Oleiros se forman para intervenir ante conductas suicidas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/11/2026 20:19
Participantes en el curso
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El Ayuntamiento de Oleiros organizó recientemente tres jornadas de formación especializada en intervención ante conductas suicidas y situaciones de crisis para el personal del Servizo de Emerxencias Municipal (SEM) y de la Policía Local. 

El curso, impartido por Carmelo Vega Terceño, exjefe supervisor de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, abordó técnicas de comunicación, negociación, primeiros auxilios psicológicos y protocolos de actuación ante situaciones de riesgo.

La formación incluyó simulaciones prácticas con el objetivo de mejorar la coordinación entre ambos servicios y garantizar intervenciones más seguras y eficaces.

"O Concello de Oleiros continúa apostando pola formación e especialización dos seus profesionais para ofrecer unha mellor resposta ante emerxencias e situacións nas que pode estar en risco a vida das persoas", apunta el Gobierno de Ángel García Seoane.

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