Policía Local y Emerxencias de Oleiros se forman para intervenir ante conductas suicidas

Participantes en el curso AYTO. OLEIROS

El Ayuntamiento de Oleiros organizó recientemente tres jornadas de formación especializada en intervención ante conductas suicidas y situaciones de crisis para el personal del Servizo de Emerxencias Municipal (SEM) y de la Policía Local.

El curso, impartido por Carmelo Vega Terceño, exjefe supervisor de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, abordó técnicas de comunicación, negociación, primeiros auxilios psicológicos y protocolos de actuación ante situaciones de riesgo.

La formación incluyó simulaciones prácticas con el objetivo de mejorar la coordinación entre ambos servicios y garantizar intervenciones más seguras y eficaces.

"O Concello de Oleiros continúa apostando pola formación e especialización dos seus profesionais para ofrecer unha mellor resposta ante emerxencias e situacións nas que pode estar en risco a vida das persoas", apunta el Gobierno de Ángel García Seoane.