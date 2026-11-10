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Oleiros

Un vendedor de la ONCE deja un premio de 50.000 euros con el ‘Super 11’, en su ruta de venta por Santa Cruz, Mera y Lorbé

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
10/11/2026 10:07
Un puesto de venta de cupones de la ONCE
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Un vendedor de la ONCE ha dejado un premio de 50.000 euros con el ‘Super 11’, en su ruta de venta por Santa Cruz, Mera y Lorbé.

José Varela Vidal es el vendedor de la ONCE que ha dado estos 50.000 euros con un boleto de ‘Super 11’ premiado en la categoría de 10 de 11, en el sorteo del lunes, 9 de noviembre.

‘Super 11’ es un juego que consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 85 disponibles en la combinación. En el sorteo se extraen 20 bolas de las 85 disponibles y el premio de cada jugada dependerá de la cantidad de números que se hayan elegido, el importe en euros jugado y el número de aciertos obtenidos.

El importe de la jugada mínima es de 1 euro. ‘Super 11’ celebra sorteos todos los días de lunes a domingo. Son cinco sorteos cada día.

‘Super 11’ como las demás loterías seguras, responsables y sociales de la ONCE se comercializan por los 21.400 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

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