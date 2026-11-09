Oleiros
Oleiros organiza el sábado un paseo guiado por el Sendeiro Azul Bosque de Xaz
El Ayuntamiento de Oleiros promueve el próximo sábado, día 14, un paseo guiado interpretativo por el Sendeiro Azul Bosque de Xaz, donde los asistentes realizarán un recorrido circular de 4,5 kilómetros en el que descubrirán la biodiversidad, la historia y el valor de la zona como espacio natural y cultural.
La inscripción se realizará a través de un formulario en línea en este enlace. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de solicitud.
Las personas admitidas recibirán un correo electrónico de confirmación con el punto de encuentro para el sábado.