Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros organiza el sábado un paseo guiado por el Sendeiro Azul Bosque de Xaz 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
09/11/2026 17:34
Actividad de senderismo en Oleiros
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de Oleiros promueve el próximo sábado, día 14, un paseo guiado interpretativo por el Sendeiro Azul Bosque de Xaz, donde los asistentes realizarán un recorrido circular de 4,5 kilómetros en el que descubrirán la biodiversidad, la historia y el valor de la zona como espacio natural y cultural.

La inscripción se realizará a través de un formulario en línea en este enlace. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de solicitud. 

Las personas admitidas recibirán un correo electrónico de confirmación con el punto de encuentro para el sábado.

Ambiente en la Feira do Mel

Oleiros promueve ‘a forza da colmea’ y la alimentación tradicional en la XXXVI Feira do Mel

Más información
Operarios trabajando en una pasarela

La rehabilitación del paseo del Mero avanza con la renovación de varias pasarelas de madera

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Dani Martín vuelve a A Coruña con su gira '25 putos años' el 26 de junio de 2027
Noelia Díaz
Los museos científicos de la ciudad han realizado una jornada de puertas abiertas para celebrar su día. El museo de Bellas Artes se ha unido, con obradoiros y visitas guiadas

El Museo de Bellas Artes de A Coruña expondrá seis obras del pintor ourensano Priego de Oliver
Redacción
Presentación de la iniciativa en Abegondo

Abegondo abre una ventana digital a su patrimonio con el proyecto Camiño Sénior
Redacción
Superyate 'Horizon', atracado en A Coruña

El impresionante yate de lujo 'Horizon' atraca en el puerto de A Coruña
Redacción