Oleiros promueve ‘a forza da colmea’ y la alimentación tradicional en la XXXVI Feira do Mel

Ambiente en la Feira do Mel GERMÁN BARREIROS

La pista polideportiva de Perillo acogió este domingo la XXXVI edición de la Feira do Mel de Oleiros, donde casi medio centenar de apicultores de toda Galicia mostraron y vendieron sus productos, no solo en forma de este 'superalimento' sino distintas elaboraciones basadas en él.

Con el lema ‘a forza da colmea’, el municipio volvió a abogar por la alimentación tradicional gallega para gozar de buena salud y presentó multitud de propuestas, desde polen hasta velas, productos de belleza o de cuidado corporal como jabones y lociones. El evento contó, también, con la actuación del grupo de gaitas y cantareiras Semente Nova, de Perillo.

"Con esta feira, única en toda Galicia, o Concello de Oleiros pretende apoiar a un sector produtivo que sofre a constante ameaza da globalización, dos novos costumes alimentarios e nos últimos anos tamén da avespa velutina", explicó el Ejecutivo de Ángel García Seoane.

Visita deportivista

El evento logró una afluencia masiva y los participantes se mostraron satisfechos con la evolución de la mañana, con un goteo constante de gente ávida de comprar las provisiones del invierno, aunque entre todos los presentes llamó la atención uno de los últimos fichajes del Deportivo, José María Giménez.

El central uruguayo colgó en su perfil de Instagram una ‘story’ donde se veía una decena de botes de miel de diferentes tipos, así como polen y distintas elaboraciones con este producto, como jabones o velas. “¿Feria de la miel en Coruña? Adicto a la miel”, escribía.