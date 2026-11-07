Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros creará una gran zona verde exclusiva para uso del colegio Rabadeira

El terreno permitirá ampliar el área de recreo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/11/2026 12:37
Lugar en el que se habilitará la zona verde para el colegio de A Rabadeira
Lugar en el que se habilitará la zona verde para el colegio de A Rabadeira
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

 El patrimonio municipal de Oleiros se va a incrementar en más de 30.000 metros con el desarrollo de una nueva urbanización, entre la rotonda de las ollas y la piscina. Más de la mitad de la superficie que se va a desarrollar pasará a ser pública, entre la que se reservará una zona verde específica para la ampliación del área de recreo del CEIP Rabadeira, mejorando así las instalaciones destinadas al alumnado y ampliando los espacios de uso educativo y recreativo, anunció el Gobierno local.

Con esta intervención el Ejecutivo que dirige Ángel García Seoane también apostará por la ordenación de los accesos al centro de salud, facilitando la movilidad y creando nuevas plazas de aparcamiento para dar respuesta a las necesidades de la vecindad. Además, se habilitarán nuevas zonas verdes que contribuirán a incrementar los espacios de ocio y estancia al aire libre.

Más de 450 personas participaron en la asamblea de Mera

Oleiros inicia la constitución de la cooperativa de viviendas de A Rabadeira

Más información

La urbanización también permitió, de forma anticipada, obtener los terrenos necesarios para la construcción del centro de salud e hizo posible la apertura de la circunvalación de Oleiros, una infraestructura clave para la movilidad del municipio al conectar directamente con la Vía Ártabra.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Oleiros refuerza su apuesta por un crecimiento urbanístico ordenado y orientado a la creación de nuevos espacios públicos y a la mejora de los servicios y equipamientos para toda la ciudadanía, explican.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Coche de la Guardia Civil

Hallan el cadáver de un recién nacido en un arcón frigorífico en Allariz
EFE
Un momento de la beatificación del coruñés Luis Mosquera Caramelo, junto a 79 compañeros mártires

El coruñés Luis Mosquera Caramelo ya es beato de la Iglesia
Noela Rey Méndez
Ramón de la Sagra

Ramón de la Sagra inicia este lunes su transformación
Redacción
Lugar en el que se habilitará la zona verde para el colegio de A Rabadeira

Oleiros creará una gran zona verde exclusiva para uso del colegio Rabadeira
Redacción