Oleiros creará una gran zona verde exclusiva para uso del colegio Rabadeira

Lugar en el que se habilitará la zona verde para el colegio de A Rabadeira

El patrimonio municipal de Oleiros se va a incrementar en más de 30.000 metros con el desarrollo de una nueva urbanización, entre la rotonda de las ollas y la piscina. Más de la mitad de la superficie que se va a desarrollar pasará a ser pública, entre la que se reservará una zona verde específica para la ampliación del área de recreo del CEIP Rabadeira, mejorando así las instalaciones destinadas al alumnado y ampliando los espacios de uso educativo y recreativo, anunció el Gobierno local.

Con esta intervención el Ejecutivo que dirige Ángel García Seoane también apostará por la ordenación de los accesos al centro de salud, facilitando la movilidad y creando nuevas plazas de aparcamiento para dar respuesta a las necesidades de la vecindad. Además, se habilitarán nuevas zonas verdes que contribuirán a incrementar los espacios de ocio y estancia al aire libre.

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La urbanización también permitió, de forma anticipada, obtener los terrenos necesarios para la construcción del centro de salud e hizo posible la apertura de la circunvalación de Oleiros, una infraestructura clave para la movilidad del municipio al conectar directamente con la Vía Ártabra.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Oleiros refuerza su apuesta por un crecimiento urbanístico ordenado y orientado a la creación de nuevos espacios públicos y a la mejora de los servicios y equipamientos para toda la ciudadanía, explican.