El Gobierno de Oleiros respalda al director del IES Neira Vilas tras ser agredido por el familiar de un alumno
"Por parte dalgunhas organizacións políticas como VOX estase a normalizar e fomentar a agresividade", dice Ángel García Seoane
El Gobierno municipal de Oleiros ha condenado la presunta agresión ocurrida el pasado viernes 30 en el IES Neira Vilas de Perillo y expresa su "apoio absoluto" al director del centro. "É absolutamente intolerable que se produzan episodios deste tipo contra profesionais que están a exercer as súas responsabilidades na educación", indica el alcalde, Ángel García Seoane, que califica de "exemplar" la trayectoria del docente.
“O noso apoio ao director é total. É unha persoa cunha traxectoria exemplar, que merece toda a nosa solidariedade”, dice Seoane, que añade que "por parte dalgunhas organizacións políticas como VOX estase a normalizar e fomentar a agresividade, creando un clima de crispación permanente que por desgraza se está a trasladar á sociedade”.
El Ayuntamiento de Oleiros reitera su respaldo al director y a todo el equipo educativo del municipio, reclamando "respecto polo profesorado, polos centros de ensino e polas persoas que dedican o seu traballo a prestar servizos públicos á cidadanía".