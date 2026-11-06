Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

El Gobierno de Oleiros respalda al director del IES Neira Vilas tras ser agredido por el familiar de un alumno

"Por parte dalgunhas organizacións políticas como VOX estase a normalizar e fomentar a agresividade", dice Ángel García Seoane

Noelia Díaz
Noelia Díaz
06/11/2026 18:27
El instituto Neira Vilas de Perillo
El instituto Neira Vilas de Perillo
AYTO. OLEIROS
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Gobierno municipal de Oleiros ha condenado la presunta agresión ocurrida el pasado viernes 30 en el IES Neira Vilas de Perillo y expresa su "apoio absoluto" al director del centro. "É absolutamente intolerable que se produzan episodios deste tipo contra profesionais que están a exercer as súas responsabilidades na educación", indica el alcalde, Ángel García Seoane, que califica de "exemplar" la trayectoria del docente.

“O noso apoio ao director é total. É unha persoa cunha traxectoria exemplar, que merece toda a nosa solidariedade”, dice Seoane, que añade que "por parte dalgunhas organizacións políticas como VOX estase a normalizar e fomentar a agresividade, creando un clima de crispación permanente que por desgraza se está a trasladar á sociedade”.

El Ayuntamiento de Oleiros reitera su respaldo al director y a todo el equipo educativo del municipio, reclamando "respecto polo profesorado, polos centros de ensino e polas persoas que dedican o seu traballo a prestar servizos públicos á cidadanía".

Los directores de institutos gallegos condenan la agresión a un compañero en Oleiros y reclaman más protección

Más información

Investigan la agresión al director de un instituto de Oleiros por parte del familiar de un alumno

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Bonilla a la vista, calle Galera

Bonilla vuelve a estar a la vista en la Galera
Redacción
El interior del quiosco se encuentra en un estado lamentable

Hace 25 años | Quejas por la presencia de mendigos en el quiosco de la plaza de Ourense
Noela Rey Méndez
Galder Varas, durante su actuación en A Coruña en 2024

Hovik, Xavi Daura y Galder Varas se suman a la programación humorística del Colón, Afundación y Palexco
Óscar Ulla
Presentación del libro-disco de Sindo Otero (en la foto, sosteniendo la obra)

El músico Sindo Otero lanza el libro-disco 'Arteixo, un mar de versos e música'
Noelia Díaz