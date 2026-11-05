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Oleiros

Los directores de institutos gallegos condenan la agresión a un compañero en Oleiros y reclaman más protección

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
05/11/2026 12:06
Fotografía de archivo de alumnos a las puertas de un instituto
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La Asociación de Cargos Directivos de Institutos de Galicia (ADDIGA) ha expresado su más firme condena por la agresión sufrida el pasado viernes por el director del IES Xosé Neira Vilas de Oleiros, presuntamente a manos de un familiar de un alumno.

A través de un comunicado, la entidad califica los hechos de "inaceptables"  y considera que suponen un ataque directo a los valores que deben regir la convivencia en los centros educativos. ADDIGA recuerda que los institutos deben ser espacios seguros en los que prevalezcan el diálogo, el respeto mutuo, la convivencia pacífica y el aprendizaje.

Investigan la agresión al director de un instituto de Oleiros por parte del familiar de un alumno

Más información

La asociación ha querido trasladar todo su apoyo, cariño y solidaridad al director agredido, así como al equipo directivo, al claustro de profesores y al conjunto de la comunidad educativa del IES Xosé Neira Vilas.

Desde ADDIGA recuerdan que los equipos directivos y el profesorado desempeñan una labor fundamental para el futuro de la sociedad y subrayan que ninguna discrepancia o conflicto en el ámbito escolar puede justificar jamás la violencia, ya sea física o verbal.

En este sentido, la entidad reivindica la necesidad de defender la autoridad y la dignidad de los docentes, así como de garantizar unas condiciones de seguridad adecuadas para que puedan desarrollar su trabajo con normalidad.

El comunicado concluye con un llamamiento a toda la comunidad educativa para ofrecer una respuesta clara y unánime frente a cualquier episodio de violencia en los centros escolares, reclamando más respeto y protección para quienes trabajan en ellos.

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