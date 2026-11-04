Investigan la agresión al director de un instituto de Oleiros por parte del familiar de un alumno

La Guardia Civil investiga la supuesta agresión El Ideal Gallego

La Guardia Civil investiga la supuesta agresión al director del IES Neira Vilas, ubicado en el municipio coruñés de Oleiros, por parte del familiar de un alumno. Ambos han presentado denuncia, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

Los hechos, han apuntado, tuvieron lugar el pasado viernes. "Tenemos una denuncia puesta por parte del familiar del alumno el viernes y otra por parte del director que la puso el lunes", han detallado. "Se está tomando declaración a los testigos", han añadido respecto al caso.

Por su parte, desde la Xunta han rechazado "cualquier tipo de comportamiento violento en los centros educativos". "Reiteramos el compromiso firme con preservar el buen clima en las aulas, que es una prioridad de Gobierno", han recalcado.

En este sentido, han recordado que "tal y como avalan los datos de las últimas encuestas realizadas, los centros educativos gallegos son lugares seguros y eficaces". "Mientras exista un solo caso, debemos actuar con contundencia", han añadido.

Por eso, han insistido en que la comunidad educativa "cuenta con uno amplio abanico de medidas al respeto, tales como el Plan integral contra lo acoso escolar, la instalación de puntos naranja, prohibición del uso de móviles, constitución de la Red de ayuntamientos contra el acoso o formación específica para el profesorado, entre otros".

No obstante, han avanzado que el Gobierno autonómico "va a reforzar aún más este campo con un nuevo paquete de acciones para seguir fortaleciendo el clima de respeto, responsabilidad y convivencia en las aulas a nivel integral, como condiciones indispensables para enseñar y aprender".

Entre ellas, han destacado, que se incluye la "intensificación de las sanciones para el alumnado que cometa faltas de carácter muy grave como el acoso y el ciberacoso; y también si tipifican, por primera vez, las agresiones a los docentes, una medida pionera en toda España".

Así, han señalado que estas nuevas medidas se materializarán en la Ley de acompañamiento a los Presupuestos 2027, a través de la cual se actualizará la normativa vigente, como son la Ley y el Decreto de Convivencia.

Sanciones

En el caso concreto de agresiones al profesorado, "se va a intensificar su protección a través de la nueva Oficina de apoyo al profesorado", han incidido. También se establecerá un nuevo régimen administrativo de infracciones y sanciones de modo que, ante agresiones a los profesionales docentes, se fijan consecuencias administrativas "proporcionales a la gravedad de los hechos, que serán compatibles con las posibles responsabilidades civiles o penales correspondientes".

Este nuevo régimen establece sanciones económicas que van desde los 300 euros de las infracciones leves hasta los 15.000 euros de las muy graves, según han concretado.

En cuanto a las sanciones para el alumnado, se va a actualizar el marco para responder a las "nuevas formas de conflictividad, mejorar la graduación y eficacia de las medidas e incrementar la protección del alumnado y del profesorado". Las conductas contrarias a la convivencia se van a escalonar en tres niveles de gravedad, en vez de los dos actuales: conductas leves, graves y muy graves, en función de su correspondiente intensidad de respuesta educativa.

Respecto a las medidas correctoras previstas, para el caso de conductas de mayor gravedad se establece la "suspensión de la asistencia al centro por períodos más amplios o el cambio definitivo de grupo, por ejemplo".

Acoso y ciberacoso

En el caso concreto de situaciones de acoso y ciberacoso se establece, con carácter general, el cambio de centro en las enseñanzas obligatorias o la pérdida del derecho la continuar escolarizado en el centro en las restantes enseñanzas, para quien cometa esta conducta. "En estos supuestos, la medida podrá extender sus efectos a la imposibilidad de una nueva matrícula en el centro", han indicado.

Por otra parte, han incidido además en que se actuará en el campo de la prevención a través del Plan de coeducación cuya finalidad es "educar en el respeto a la dignidad y en la libertad de cada persona, fomentar relaciones basadas en el buen trato y en la responsabilidad y prevenir comportamientos de dominio, control, discriminación o violencia".