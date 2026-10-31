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Oleiros

El último tramo para unir la costa de Oleiros, más cerca: de Naval a Canide

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
31/10/2026 22:36
La senda sumará 2,5 kilómetros más, el único tramo que resta para unir toda la costa de Oleiros
La senda sumará 2,5 kilómetros más, el único tramo que resta para unir toda la costa de Oleiros
Archivo El Ideal Gallego
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La Xunta ha autorizado la construcción de la senda entre Naval y Canide. “Un ano despois da solicitude presentada polo Concello de Oleiros”, sostiene el Gobierno de Ángel García Seoane. Ahora, el municipio anuncia que va a tramitar la contratación de la obra, por importe de 1,4 millones de euros, de manera inmediata, con la idea de completar las actuaciones cuanto antes ya que, una vez acabadas las del Paseo Pepe Mujica, este es el único tramo que resta para unir toda la costa de Oleiros. 

“De actuar con maior dilixencia, a obra podería estar xa rematada para o seu uso por parte da cidadanía”, aseguran las autoridades oleirenses, que consideran que “existen indicios claros” de que el retraso en la emisión del informe por parte de la institución autonómica ha sido “intencionado” y respondió a “cuestións partidistas” tratando de obstaculizar así la acción del Gobierno de Oleiros. 

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García Seoane aseguró que hace casi un año, en diciembre de 2025, enviaron toda la documentación y la solicitud de la Xunta. Antes, según sus indicaciones, “xa se fixeran tamén as correspondentes expropiacións, para os 2,5 kilómetros de percorrido” entre Naval y Canide. 

En concreto, 29.631 metros cuadrados correspondientes a 61 parcelas, todas en suelo rústico, por las que se abonaron 270.000 euros con la idea de iniciar las actuaciones este 2026. 

Una vez construida la senda entre Naval y Canide, serán 2,5 kilómetros más que se pondrán a disposición de la ciudadanía de Oleiros. Un nuevo itinerario alternativo, para peatones y ciclistas, entre Mera y Santa Cruz por todo el litoral de Dorneda. “Deste xeito, toda a costa de Oleiros, será camiñable por terreos públicos”, señaló en su momento el alcalde, que apuntó a que “é unha zona preciosa, cunha paisaxe fermosísima; unha nova realidade, un novo paseo que se vai abordar por parte do Concello de Oleiros integramente, co que se lle dá continuidade aos tramos xa existentes tanto cara Mera como cara a Santa Cruz”. 

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A esta senda por la costa oleirense, se suma la construida entre Iñás y Nós. Esta infraestructura se inició en septiembre de 2022 y se completó casi tres años después, en el verano de 2025. En este caso, se trata de itinerarios de tres metros de ancho, con suelo natural de tierra y capa de zahorra; con mobiliario de madera, señalética informativa y surtidores en ambos márgenes del río de San Pedro.

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