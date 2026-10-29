Oleiros incrementa las subvenciones a entidades y colectivos vecinales

Actuación de uno de los grupos de baile y música tradicional de Oleiros Cedida

El Ayuntamiento de Oleiros incrementa la cantidad y el importe de las subvenciones a entidades o colectivos vecinales, que define como "o motor da vida social, cultural e deportiva" del municipio, indican desde el Gobierno de García Seoane.

"Para facilitar o seu funcionamento, o Concello de Oleiros presta unha colaboración permanente, poñendo á súa disposición locais, instalacións e medios municipais sen ningún custo económico para as asociacións" pero, además de esta colaboración directa, anualmente concede subvenciones para contribuir al desarrollo de sus actividades y, en este sentido, en unos días se resolverán las correspondientes a este año, con un incremento de 43.000 euros en las destinadas a entidades deportivas, "debido ao aumento do número de clubs e entidades do municipio que participan en competicións de ámbito estatal", explican desde Oleiros.

De cara a 2027, también se reforzará el apoyo a las comisiones de fiestas y a las entidades vecinales y culturales: "As primeiras pasarán de contar cunha partida de 3.000 euros a outra de 25.000 euros, mentres que as subvencións para as entidades veciñais e culturais aumentarán de 48.000 a 60.000".