Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros incrementa las subvenciones a entidades y colectivos vecinales

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/10/2026 11:02
agrupacion folclórica oleiros
Actuación de uno de los grupos de baile y música tradicional de Oleiros
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de Oleiros incrementa la cantidad y el importe de las subvenciones a entidades o colectivos vecinales, que define como "o motor da vida social, cultural e deportiva" del municipio, indican desde el Gobierno de García Seoane.  

"Para facilitar o seu funcionamento, o Concello de Oleiros presta unha colaboración permanente, poñendo á súa disposición locais, instalacións e medios municipais sen ningún custo económico para as asociacións" pero, además de esta colaboración directa, anualmente concede subvenciones para contribuir al desarrollo de sus actividades y, en este sentido, en unos días se resolverán las correspondientes a este año, con un incremento de 43.000 euros en las destinadas a entidades deportivas, "debido ao aumento do número de clubs e entidades do municipio que participan en competicións de ámbito estatal", explican desde Oleiros.

De cara a 2027, también se reforzará el apoyo a las comisiones de fiestas y a las entidades vecinales y culturales: "As primeiras pasarán de contar cunha partida de 3.000 euros a outra de 25.000 euros, mentres que as subvencións para as entidades veciñais e culturais aumentarán de 48.000 a 60.000".

Vista de una promoción en la urbanización de Xaz

Oleiros promueve ochenta nuevos pisos de protección a través de dos cooperativas

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

agrupacion folclórica oleiros

Oleiros incrementa las subvenciones a entidades y colectivos vecinales
Redacción
Clínicas de Madrid con dermatólogos o tricólogos en el centro: cómo comprobar quién es especialista

Clínicas de Madrid con dermatólogos o tricólogos en el centro: cómo comprobar quién es especialista
Contenido Patrocinado
Juan Gabriel, atendiendo a un cliente en su barbería de Barcelona, que abrió gracias a la ayuda de Autoempleo Incorpora

El programa Incorpora de la Fundación “la Caixa” impulsa 328 iniciativas en Galicia
Contenido Especial
Las encinas de Alcalde Manuel Casás

Las encinas se hacen un hueco en A Coruña: casi 200 sombrean sus calles
Abel Peña