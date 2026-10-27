Oleiros promueve ochenta nuevos pisos de protección a través de dos cooperativas

Vista de una promoción en la urbanización de Xaz CONCELLO DE OLEIROS

El Ayuntamiento de Oleiros promueve la construcción de ochenta nuevas viviendas de protección pública a través de dos cooperativas que está previsto se constituyan en Mera y en la capital del municipio. Según fuentes del Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane, en los últimos tres años se han desarrollado 296 pisos gracias a su mediación e intervención.

Las mismas fuentes añaden que en los primeros meses de 2027 se abrirá una convocatoria pública para que todas las personas interesadas puedan inscribirse y participar en el proceso. El sistema será mediante la constitución de cooperativas, con precios de venta fijados por la Xunta.

“Neste momento entrou en vigor unha nova liña de axudas segundo a que o Estado concederá préstamos ao cero por cento de xuros para o pago da entrada, principal impedimento para que moitas persoas puidesen adquirir estas vivendas”, apuntó el regidor en su habitual intervención de los martes en la emisora Radio Coruña.

Además, recuerda que los ayuntamientos carecen de competencias para intervenir sobre el mercado de la vivienda. “A administración con capacidade legal de intervención é o Estado, que tamén ten transferidas algunhas competencias ás comunidades autónomas”, añade, al tiempo que afirma que la actual crisis de la vivienda responde a factores como la falta de regulación o el incremento del precio de los materiales.