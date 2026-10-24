Gerena canta a la democracia desde A Fábrica de Perillo
El cantautor sevillano Manuel Gerena ofreció un "marabilloso concerto" en A Fábrica, en Oleiros. Un extraordinario espectáculo musical y "un canto ao compromiso político e á defensa da democracia por un home que sufriu en primeira persoa a represión franquista pola súa defensa das liberdades", informa el Gobierno de Oleiros.
Manuel Gerena interpretó algunas de sus canciones más conocidas, en una actuación en la que volvió a combinar el flamenco, la poesía y la reivindicación social, como él mismo adelantó unas horas antes en una entrevista con El Ideal Gallego.
"A súa voz e a forza das súas letras converteron o concerto nunha homenaxe á liberdade, á dignidade humana e a todas as persoas que loitaron por conquistar e preservar os dereitos democráticos", indicaron desde Oleiros.
El artista sevillano ha sido siempre un hombre comprometido que, durante la dictadura franquista, sufrió censura y persecución por su música reivindicativa y su posicionamiento político y, pese a ello, no renunció a seguir utilizando su arte para denunciar las injustizas y defender os derechos ciudadanos: "Nunca tuve miedo", confesó Gerena.