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Oleiros

Gerena canta a la democracia desde A Fábrica de Perillo

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
24/10/2026 21:34
Concierto de Manuel Gerena en Oleiros
Concierto de Manuel Gerena en Oleiros
 
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El cantautor sevillano Manuel Gerena ofreció un "marabilloso concerto" en A Fábrica, en Oleiros. Un extraordinario espectáculo musical y "un canto ao compromiso político e á defensa da democracia por un home que sufriu en primeira persoa a represión franquista pola súa defensa das liberdades", informa el Gobierno de Oleiros.

Manuel Gerena interpretó algunas de sus canciones más conocidas, en una actuación en la que volvió a combinar el flamenco, la poesía y la reivindicación social, como él mismo adelantó unas horas antes en una entrevista con El Ideal Gallego. 

Manuel Gerena actúa en A Fábrica, en Perillo

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"A súa voz e a forza das súas letras converteron o concerto nunha homenaxe á liberdade, á dignidade humana e a todas as persoas que loitaron por conquistar e preservar os dereitos democráticos", indicaron desde Oleiros.

El artista sevillano ha sido siempre un hombre comprometido que, durante la dictadura franquista, sufrió censura y persecución por su música reivindicativa y su posicionamiento político y, pese a ello, no renunció a seguir utilizando su arte para denunciar las injustizas y defender os derechos ciudadanos: "Nunca tuve miedo", confesó Gerena.

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