“Nunca tuve miedo”: vuelve el cantautor al que en 1976 ‘silenciaron’ en A Coruña

Manuel Gerena actúa en A Fábrica, en Perillo

El 7 de julio de 1976, el cantautor Manuel Gerena tuvo que interrumpir su concierto en A Coruña. “Esa vez tuve suerte y solo me ordenaron suspender, no me detuvieron”, recuerda con ironía de camino a Galicia. Esta noche actúa en A Fábrica de Perillo, a menos de cinco kilómetros del Palacio de los Deportes de Riazor, donde se celebró el histórico recital del 76.

Durante el descanso, la Brigada Político-Social había entrado para retirar unos carteles y la intervención acabó en carga así que, cuando el artista regresó al escenario, le impidieron continuar: “Tuve que comunicar a los asistentes la suspensión del concierto”, señala Gerena.

Los silbidos y las reivindicaciones acompañaron la noticia y, al día siguiente, cientos de ciudadanos hicieron cola delante de la caseta en la iba a firmar su segundo libro: “Los agotaron todos, se notaba el ansia de libertad de la gente, acababa de morir Franco...”.

Cincuenta años después, vuelve a Galicia para cantar, esta vez en un escenario de Oleiros. La historia no se repite pero la coincidencia invita a mirar atrás, a recordar unos años tan convulsos como esperanzadores, en los que conoció “casi todas las comisarías de España” pero también algunos de sus escenarios más maravillosos: “Fui el primer flamenco que cantó en el Palau de la Música de Barcelona”.

La reunión de Silvio Rodríguez con el alcalde de Oleiros tras su concierto en el Coliseum Más información

Con 81 recién cumplidos —nació el 4 de octubre— sigue siendo “un cantautor de la libertad” que recorre miles de kilómetros cada año, de concierto en concierto: “Sigo haciendo casi 150.000 kilómetros al año, de una punta a España a la otra, siempre conduciendo, además", cuenta Gerena. Dice que es un hombre “de izquierdas, afortunadamente” y su rutina conserva algo de aquel tesón que marcó su carrera durante los últimos años del franquismo y la Transición, cuando sus canciones se convirtieron en una forma de protesta y sus recitales, en ocasiones, terminaron “intervenidos” por las autoridades, como sucedió en A Coruña.

El artista recuerda con nitidez lo que ocurrió en el verano del 76 en Riazor. Según relata, un agente de la Político Social se acercó al escenario, le mostró su placa y le pidió que detuviese la actuación para evitar que aumentase la tensión, pero él insiste en que no había tal alboroto, que “en realidad, los chicos solo estaban sacando banderas republicanas y gallegas y reclamando libertad” pero que, aún así, tuvo que anunciar la suspensión sin revelar abiertamente el motivo: “Yo dije así, que tenemos que cortar el concierto ya, porque por lo visto, según me dicen, hay un problema técnico”, recuerda sobre sus explicaciones del 7 de julio de 1976.

No lo detuvieron ni lo sancionaron, “pero hubo multas de 250.000 pesetas” y mucha censura para Gerena. Aún así, insiste en que “nunca tuve miedo y no porque sea más valiente que nadie” sino porque entiende que el miedo inmoviliza y si todo el mundo tuviera miedo “seríamos un corral de borregos”, aclara el creador antes de salir al escenario de A Fábrica de Perillo.

En los años setenta, formó parte de una generación de cantautores que encontraron en la música un espacio para reclamar derechos y denunciar las injusticias sociales y, aunque él prefiere definirse como un “cantautor flamenco”, es uno de los denominados cantautores de la libertad, como Luis Pastor, Paco Ibáñez o Labordeta.

Honores para Pepe Mujica, "ejemplo de vida y política", en Oleiros Más información

En su repertorio, el flamenco se une con la poesía y la denuncia y entre las piezas que continúa interpretando está ‘Las Nanas de la Cebolla’, donde pone voz al poema de Miguel Hernández. Una canción que, asegura, le reclaman en casi todos sus conciertos, en un extremo y en el otro de España. La memoria de aquellos años sigue presente en su manera de entender la música y la vida, pues continúa acudiendo a manifestaciones siempre que puede y, muchas veces, acaba cantando allí un martinete: “Yo me manifiesto escribiendo, cantando, y bueno, y encabezando muchísimas manifestaciones”, afirma Gerena. Una actitud que él considera que no responde a una valentía excepcional sino a una manera de ser, la de aquel niño de La Puebla de Cazalla que, como tantos, comenzó realizando tareas en el campo mientras escribía sus primeras coplas “a la sombra del caballo del capataz”.

En Oleiros no habrá que esperar a que las autoridades permitan terminar un recital interrumpido para escuchar a un artista que, medio siglo después de aquella histórica cita coruñesa, sigue recorriendo los escenarios con sus canciones y sus convicciones intactas. A sus 81 años, vuelve a Galicia con la misma herramienta con la que se enfrentó a la censura: la voz.