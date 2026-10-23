La Diputación de A Coruña colabora con 400.000 euros en la renovación del Campo do Redondo, en Montrove

García Seoane y González Formoso tras la firma del convenio, esta mañana en Oleiros

La Diputación de A Coruña aportará 400.000 euros a la construcción de las nuevas gradas y vestuarios del Campo do Redondo, en Montrove.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, y el alcalde, Ángel García Seoane, firmaron esta mañana en Oleiros un convenio de colaboración mediante el cual la institución aportará 400.000 euros "para un novo edificio de gradas e vestiarios no campo de fútbol", cuya inversión total asciende a 1,74 millones, informa el Gobierno de Oleiros.

Con esta intervención se renovarán y modernizarán unas instalaciones construidas en 1999 con importantes deficiencias derivadas de la antigüedad y del uso y, para ello, se demolerán "as actuais gradas, aseos e zona de hostalaría para construír un novo edificio que integrará un graderío cuberto e diferentes dependencias destinadas aos deportistas, aos equipos técnicos e ao público asistente", detallaron desde la Diputación de A Coruña.

González Formoso destacó la importancia de la colaboración entre la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Oleiros para impulsar "investimentos que melloran os servizos públicos e contribúen a fomentar a práctica deportiva" en Oleiros.

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En este sentido, señaló que la renovación del Campo do Redondo permitirá "ofrecer mellores condicións aos clubs e deportistas que utilizan habitualmente estas instalacións, ao tempo que mellorará a comodidade e a accesibilidade para o público que acode aos encontros", pues allí disputan sus partidos tanto el Atlético Perillo como el Unión Campestre.

En cuanto a las características que contempla la intervención, en la parte inferior del nuevo graderío se habilitarán cuatro vestuarios colectivos para los equipos, uno individual adaptado y dos vestuarios para árbitros, además de un cuarto de lavandería, tres almacenes comunes y una conserjería con espacio propio de almacenaje, mientras que en la superior, destinada a los espectadores, se construirán nuevos aseos masculinos, femeninos y un aseo mixto accesible", aclaran desde A Coruña.

Asimismo, "o proxecto contempla tamén unha zona de hostalaría ou ambigú, que permitirá ofrecer bebidas e alimentos durante os encontros deportivos", y la instalación de una cubierta sobre las gradas "que protexerá os espectadores da choiva e das inclemencias meteorolóxicas, resolvendo unha das principais deficiencias das instalacións actuais" de O Redondo.

De hecho, según la memoria, "as gradas existentes presentan problemas de conservación e funcionalidade", por lo que las nuevas se construirán "mediante unha estrutura de formigón e elementos metálicos, con gradas prefabricadas e unha cuberta de paneis tipo sándwich, deseñada para ofrecer protección e resistencia ás condicións ambientais", señala la Diputación de A Coruña.

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La actuación incorpora también importantes mejoras en materia de accesibilidad universal, con la adaptación de los accesos a la parte superior de las gradas para facilitar la utilización de las instalaciones a las personas con movilidad reducida.

El proyecto incluye la instalación de barandillas de protección, la renovación de las redes interiores de abastecimiento y saneamiento, nuevas instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones y sistemas de protección contra incendios.

En el ámbito energético, una de las principales novedades será la instalación de una caldera de biomasa alimentada con pellets, que proporcionará calefacción y agua caliente sanitaria a las nuevas dependencias.

Además, el nuevo edificio contará con un sistema de ventilación y renovación del aire con recuperación de calor de alto rendimiento, así como iluminación led, que contribuirán a reducir el consumo energético y mejorar las condiciones ambientales en el interior de las instalaciones deportivas de Montrove.

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La intervención se completará con la renovación de la pavimentación exterior y de las canalizaciones eléctricas, de iluminación y telecomunicaciones, adaptándolas a la nueva configuración del recinto.

El proyecto establece un plazo de ejecución de diez meses y prevé que el terreno de juego pueda continuar utilizándose durante el desarrollo de los trabajos.

Durante este período no podrán usarse los vestuarios afectados pero sí los situados al final de la parcela, que quedan fuera de la zona de obras.

Esta planificación permitirá compatibilizar, en la medida de lo posible, la renovación de las instalaciones con la deportiva habitual, reduciendo las molestias para los clubes y usuarios.