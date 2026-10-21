El presupuesto de Oleiros para 2027 superará los 58 millones, un 10,6% más que el actual
El Gobierno de Oleiros aprobará el próximo 29 de octubre el Presupuesto Municipal de 2027, que estará en vigor desde el día 1 de enero y que asciende a 58.035.770 euros, un 10,64% más que este 2026.
“O 56 % dos recursos destinaranse a bens correntes, servizos básicos e persoal, para fortalecer aínda máis a prestación de servizos públicos e conservar axeitadamente a infraestrutura municipal”, explica el Ayuntamiento de Oleiros.
Asimismo, se realizará una inversión “moi significativa” en nuevas obras y servicios, sobre todo en tareas de “conservación e mantemento dos numerosos equipamentos e infraestruturas públicas”, con 22,8 millones de euros para actuaciones para “asfaltados, melloras e creación de novos tramos de beirarrúas, renovacións da iluminación”, para “melloras en parques e instalacións deportivas, sociais e culturais”, o para obras de eficiencia energética en edificios municipales, y renovaciones de redes de abastecimiento de “auga, saneamento e pluviais” en distintas zonas de Oleiros.
Entre estas intervenciones, destacan la renovación de espacios alrededor del Mercado de Perillo y de la red de agua en Montrove; la reurbanización completa del Paseo de Santa Cristina, de las calles Víctor López Seoane y Mende, de la senda costera entre Naval y Canide y del tramo entre A Fábrica y Agramar; las últimas aceras de la calle Bartolomé de las Casas o la renovación de cubiertas del Pavillón Valle-Inclán, y de los polideportivos de Meixonfrío e Iñás.
En cuanto a los ingresos, la institución municipal indica que “hai varios incrementos importantes”, pues “suben nun 15% os impostos indirectos debido á previsión de liquidacións adicionais; nun 21% as transferencias correntes ante o importante aumento das achegas por parte do Estado aos concellos; nun 22% as transferencias de capital ante a obtención de máis recursos da Deputación da Coruña e da Unión Europea” y también e prevé duplicar la venta de parcelas municipales así como “un pasivo financeiro”, aunque consideran que “non será necesario –igual que en anos anteriores– ante a previsión de incorporación dos remanentes de tesourería propios tras o peche de 2026”.
Esta tarde, el alcalde, Ángel García Seoane, dio a conocer todos estos números en una asamblea con todas las entidades vecinales, culturales y deportivas, y con las distintas comisiones, antes de su aprobación, en unos días, por parte de la corporación de Oleiros.