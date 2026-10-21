El presupuesto de Oleiros para 2027 superará los 58 millones, un 10,6% más que el actual

Ángel García Seoane, acompañado por Pablo Cibeira, presentó ayer el documento al tejido asociativo de Oleiros

El Gobierno de Oleiros aprobará el próximo 29 de octubre el Presupuesto Municipal de 2027, que estará en vigor desde el día 1 de enero y que asciende a 58.035.770 euros, un 10,64% más que este 2026.

“O 56 % dos recursos destinaranse a bens correntes, servizos básicos e persoal, para fortalecer aínda máis a prestación de servizos públicos e conservar axeitadamente a infraestrutura municipal”, explica el Ayuntamiento de Oleiros.

Asimismo, se realizará una inversión “moi significativa” en nuevas obras y servicios, sobre todo en tareas de “conservación e mantemento dos numerosos equipamentos e infraestruturas públicas”, con 22,8 millones de euros para actuaciones para “asfaltados, melloras e creación de novos tramos de beirarrúas, renovacións da iluminación”, para “melloras en parques e instalacións deportivas, sociais e culturais”, o para obras de eficiencia energética en edificios municipales, y renovaciones de redes de abastecimiento de “auga, saneamento e pluviais” en distintas zonas de Oleiros.

Entre estas intervenciones, destacan la renovación de espacios alrededor del Mercado de Perillo y de la red de agua en Montrove; la reurbanización completa del Paseo de Santa Cristina, de las calles Víctor López Seoane y Mende, de la senda costera entre Naval y Canide y del tramo entre A Fábrica y Agramar; las últimas aceras de la calle Bartolomé de las Casas o la renovación de cubiertas del Pavillón Valle-Inclán, y de los polideportivos de Meixonfrío e Iñás.

En cuanto a los ingresos, la institución municipal indica que “hai varios incrementos importantes”, pues “suben nun 15% os impostos indirectos debido á previsión de liquidacións adicionais; nun 21% as transferencias correntes ante o importante aumento das achegas por parte do Estado aos concellos; nun 22% as transferencias de capital ante a obtención de máis recursos da Deputación da Coruña e da Unión Europea” y también e prevé duplicar la venta de parcelas municipales así como “un pasivo financeiro”, aunque consideran que “non será necesario –igual que en anos anteriores– ante a previsión de incorporación dos remanentes de tesourería propios tras o peche de 2026”.

Esta tarde, el alcalde, Ángel García Seoane, dio a conocer todos estos números en una asamblea con todas las entidades vecinales, culturales y deportivas, y con las distintas comisiones, antes de su aprobación, en unos días, por parte de la corporación de Oleiros.