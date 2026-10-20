Los socialistas oleirenses afirman que se exigirá al Ayuntamiento que cree el Portal de Transparencia

Casa Consistorial de Oleiros JOAQUÍN BARREIRO CAJARAVILLE

El PSOE oleirense señala que la Comisión de Transparencia de Galicia ha emitido un requerimiento oficial a Oleiros “ante su continuada opacidad”. Los socialistas acudieron a este organismo “tras agotar las vías plenarias e institucionales para exigir la creación del Portal de Transparencia, una herramienta digital obligatoria por ley de la que Oleiros carece”.

Los socialistas recuerdan que "los vecinos de Oleiros tienen el derecho democrático de saber en qué y cómo se gasta hasta el último céntimo público, y el alcalde no puede seguir ocultando esta información”.

Tras una denuncia formal presentada el pasado 3 de octubre por los socialistas, el organismo autonómico ha abierto el expediente RCPA 6/2026, asegura la formación.

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