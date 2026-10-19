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Oleiros

Oleiros inicia las obras de mejora del depósito de A Edreira, el más importante del municipio

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
19/10/2026 19:22
Las obras ya han comenzado en A Edreira
Las obras ya han comenzado en A Edreira
AYTO. OLEIROS
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Oleiros anunció ayer que ha iniciado las obras de mejora del depósito de A Edreira, el principal del municipio, con una inversión total de 368.288,98 euros. Los trabajos, explica el Consistorio, "son imprescindibles para optimizar o funcionamento da rede de abastecemento de auga e mellorar a calidade do servizo que se presta á cidadanía".

La ejecución del proyecto requiere vaciar, limpiar y volver a llenar el depósito, por lo que durante el desarrollo de las obras podrían producirse incidencias puntuales de presión en el suministro de agua, así como algún episodio de turbidez en Oleiros, Montrove, Dorneda, Mera, Dexo y Lorbé.

La fase más "crítica" de la intervención, recuerda Oleiros, está prevista para las próximas semanas y tendrá una duración de unos 20 días. "O Concello pide comprensión á veciñanza polas posibles molestias que poidan ocasionar estes traballos, necesarios para mellorar as instalacións e garantir un mellor servizo de abastecemento de auga no municipio", concluye.

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