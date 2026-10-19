El sendero de acantilados y cuevas marinas a 25 minutos de A Coruña que todavía no está saturado de gente

Costa de Dexo El Ideal Gallego

A 25 minutos de A Coruña, en el municipio de Oleiros, once kilómetros de costa forman uno de los espacios protegidos menos conocidos del área metropolitana. La Costa de Dexo-Serantes es Monumento Natural desde el año 2000 y combina acantilados batidos por el oleaje, cuevas marinas que la gente local llama furnas y una vegetación costera que apenas ha cambiado en décadas.

Qué se puede ver en la ruta

El paisaje más llamativo son las furnas, cuevas excavadas por el mar en la base de los acantilados que, con el paso del tiempo, acaban colapsando por su punto más débil y formando entrantes espectaculares en la roca. La ruta principal, de 3,6 kilómetros y dificultad media, empieza y termina cerca de la playa de Cadaval y recorre varios de estos puntos con miradores naturales sobre el océano abierto.

Dos rutas para elegir según el tiempo disponible

Para quien busca un paseo más corto, existe un recorrido circular de 4,3 kilómetros, señalizado y de dificultad fácil, que sale de la iglesia de Santa María de Dexo y se completa en poco menos de dos horas caminando con calma. Los más ambiciosos pueden optar por el tramo Seixo Branco-Furnas, de cuatro kilómetros por la franja costera entre la punta de Mera y el puerto de Lorbé, el más exigente de los tres pero también el que ofrece las vistas más abiertas.

Cómo llegar y qué llevar

El acceso más habitual es desde el puerto de Dexo, donde una escalera de madera junto a la plaza dos Golfiños conduce al sendero que recorre los acantilados más vistosos. La opción más práctica es combinar coche particular hasta el aparcamiento del puerto y caminar desde ahí, ya que el transporte público llega a paradas alejadas de los tramos más interesantes de la ruta. El acceso a los senderos es libre y gratuito durante todo el año, sin horario cerrado.

Conviene llevar calzado de suela antideslizante, porque la roca cerca de las furnas puede estar húmeda incluso en días secos, y evitar acercarse al borde de los acantilados en días de viento fuerte o mar de fondo, cuando el oleaje puede alcanzar zonas que en calma quedan secas. No hay fuentes de agua ni bares en el propio recorrido, así que conviene llevar agua desde el coche.

Por qué merece la pena ahora

Septiembre y octubre son meses especialmente buenos para esta ruta: el calor del verano ya no aprieta, las mareas de otoño hacen que el oleaje contra las furnas sea más espectacular, y el sendero, que en agosto puede tener bastante tráfico de excursionistas, recupera la tranquilidad que lo hace especial el resto del año.

La declaración como Monumento Natural en el año 2000 protege tanto los acantilados como la vegetación costera de gramíneas y matorral bajo que crece pegada a la roca, y esa protección es precisamente lo que ha mantenido la zona libre de construcciones que sí han transformado otros tramos de la costa coruñesa en las últimas décadas. Para quien repite la visita en distintas épocas del año, el contraste entre la calma del verano y la fuerza del oleaje de otoño convierte la misma ruta en dos experiencias casi opuestas, sin necesidad de moverse del municipio de Oleiros.