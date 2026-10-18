Una mujer sufre heridas tras ser atropellada en Montrove

El accidente tuvo lugar en las inmediaciones del Casa del Pueblo ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Una mujer resultó herida tras ser atropellada por un vehículo cuando circulaba por la localidad oleirense de Montrove. El incidente tuvo lugar alrededor de las 18.14 horas en las inmediaciones de la Casa del Pueblo en la avenida de Rosalía de Castro, la principal vía de este núcleo densamente poblado perteneciente a la parroquia de Liáns,

Según fuentes del servicio de Emerxencias 112 Galicia, fue un particular el que alertó de que una mujer precisaba atención médica debido a las heridas producidas tras el contacto cuyas causas todavía se están analizando.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron una unidad médica móvil, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Oleiros. También fueron movilizados miembros del SEM oleirense.