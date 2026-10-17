Pepe Mujica da nombre a un paraíso en Oleiros donde soñar con un mundo mejor

El fallecido expresidente de Uruguay José Mujica da nombre, desde este sábado, al paseo marítimo de la zona del Paraíso, en el municipio de Oleiros, en la ría de A Coruña, un lugar donde soñar con un mundo mejor.

Más de trescientas personas han acudido a la inauguración del paseo de Oleiros (A Coruña) que lleva el nombre de Pepe Mujica (Montevideo, Uruguay, 1935-2025), presidente de su país entre 2010 y 2015.

El embajador de Uruguay en España, Bernardo Greiver del Hoyo, ha subrayado los "lazos" entre Uruguay y Galicia con movimientos migratorios a lo largo de la historia, que ahora quedan plasmados en un sitio que es "como él lo hubiera soñado", pues sirve como "lugar de convivencia social, de encuentro".

La exvicepresidenta uruguaya y compañera de Mujica, Lucía Topolansky, a través de un vídeo, ha agradecido "de corazón" el homenaje y ha recordado los vínculos entre gallegos y uruguayos a lo largo de la historia.

Sobre Mujica, ha destacado que "fue un militante desde los catorce años hasta el último minuto de su vida" y "siempre estuvo pensando cómo crecer en la plantilla de militantes y cómo la causa debía tener más gente", por lo que reclutó a la hoy senadora por el Frente Amplio Blanca Rodríguez, presente en el acto: "Fue el último reclute de militante que hizo Pepe en su vida de casi 90 años", ha proseguido.

La propia Blanca Rodríguez ha recordado que sus padres partieron desde el cercano municipio de Cerceda a Uruguay en 1952 y ha subrayado el trabajo de Mujica, con "un esfuerzo enorme que hizo hasta el último minuto de su vida".

"Casi sin aliento seguía pensando en qué era lo mejor para la gente y lo mejor para el país, sobre todo hablando de humanidad universal", ha argumentado.

Inauguración del Paseo Pepe Mujica en Oleiros Quintana

En su gobierno "se conquistó una importantísima agenda de derechos para los distintos sectores sociales" y logró, con un lenguaje sencillo, llegar a todos los ámbitos de la sociedad.

"Mostró un combate permanente al consumo, al tiempo que gastamos en consumir y en comprar, frente al poco tiempo que dedicamos a la familia. Estamos más conectados que nunca, pero las personas están más solas que nunca", ha añadido.

Ha rememorado que poco antes de fallecer dijo que no se iba, sino que estaba "llegando" y ahora queda inmortalizado en este paseo marítimo "llegando para quedarse".

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha remarcado que "nunca perdió la coherencia, la humildad y la capacidad de hablar con la gente de igual a igual" y dijo una frase que lo marcó para siempre: "La política es la lucha por la felicidad de todos".

Une su nombre a Gandhi, Bolívar, Allende, Che Guevara, Martí o Arafat

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, lo ha calificado como "uno de los mayores referentes políticos y humanos de nuestro tiempo" y por eso ha decidido unir su nombre a un callejero que ya tiene otros líderes políticos como Mahatma Gandhi, Simón Bolívar, Salvador Allende, Ernesto 'Che' Guevara, José Martí o Yasir Arafat.

La senadora uruguaya Blanca Rodríguez asistirá a la inauguración del Paseo Pepe Mujica en Oleiros Más información

El aura socialista de Mujica da lustre a un callejero de Oleiros en el que ya resaltan Che Guevara, Allende o Jara Más información

Todos se rebelaron "contra ese tipo de animales dictadores que determinan a las personas en el mundo" y cree que deben ser ejemplo, a su vez, para "derrotar el fascismo que está invadiendo toda Europa", pues lo contrario será "el fracaso de un pueblo entero".

Durante el acto, en el que el músico uruguayo Walter César López ha interpretado la canción 'Don José', también se ha proyectado un vídeo de Pepe Mujica en el que explicaba que "la lucha continúa y tiene que sobrevivir".

"No hay ningún triunfo definitivo porque tampoco hay derrota definitiva si se tiene el corazón templado", relataba en su intervención.

El expresidente fallecido proclamaba su "amor a la vida" y el hecho de que "lo fundamental es cómo pasa la gente por la vida": "Si tiene tiempo para cultivar lo único valedero: los afectos".

"Muy larga, sinuosa y compleja es la lucha que hay por delante. ¿Pero qué sentido tiene la vida si nos quitan la esperanza de soñar con un mundo mejor?", concluía.