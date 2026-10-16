Oleiros contrata por 1,5 millones la construcción de las nuevas gradas de O Redondo, en Montrove
El Ayuntamiento de Oleiros ha contratado las obras de construcción de gradas en el Campo de Fútbol do Redondo, en Montrove, por 1,5 millones de euros, y confía en que las actuaciones comiencen antes de que acabe este 2026.
En concreto, se destinarán 1.579.019 euros a la construcción de un graderío cubierto y nuevos vestuarios para modernizar esta instalación deportiva y, de esta manera, mejorar las condiciones de uso para los jugadores del Atlético Perillo y del Unión Campestre.
Ambos clubes desarrollan habitualmente su actividad este campo, que ahora ofrecerá "un espazo máis cómodo, funcional e adaptado ás súas necesidades", informa el Ayuntamiento de Oleiros.
Con esta obra, la administración oleirense continúa impulsando "a mellora da rede de instalacións deportivas municipais, favorecendo a práctica do deporte de base e ofrecendo espazos de maior calidade para a veciñanza de Oleiros".