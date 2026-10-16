Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Oleiros

Oleiros contrata por 1,5 millones la construcción de las nuevas gradas de O Redondo, en Montrove

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/10/2026 13:19
Campo de Fútbol do Redondo, en Montrove
Campo de Fútbol do Redondo, en Montrove
David Balado González
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de Oleiros ha contratado las obras de construcción de gradas en el Campo de Fútbol do Redondo, en Montrove, por 1,5 millones de euros, y confía en que las actuaciones comiencen antes de que acabe este 2026.

En concreto, se destinarán 1.579.019 euros a la construcción de un graderío cubierto y nuevos vestuarios para modernizar esta instalación deportiva y, de esta manera, mejorar las condiciones de uso para los jugadores del Atlético Perillo y del Unión Campestre.

Ambos clubes desarrollan habitualmente su actividad este campo, que ahora ofrecerá "un espazo máis cómodo, funcional e adaptado ás súas necesidades", informa el Ayuntamiento de Oleiros. 

Con esta obra, la administración oleirense continúa impulsando "a mellora da rede de instalacións deportivas municipais, favorecendo a práctica do deporte de base e ofrecendo espazos de maior calidade para a veciñanza de Oleiros".

La escuela infantil As Galeras, en Bastiagueiro

Oleiros critica que la Xunta no ha incorporado a todo su personal en las escuelas infantiles

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El conselleiro de Educación, durante a súa vista ao CIFP Paseo das Pontes da Coruña

O CIFP Paseo das Pontes convértese en referencia nacional en téxtil, confección e pel
Redacción
Conmemoración del 140 aniversario de la Cámara de Comercio de A Coruña

La Cámara de Comercio de A Coruña inicia la conmemoración de su 140 aniversario
Iván Aguiar
Audiencia Provincial de A Coruña

Condenan a a una banda de traficantes que guardaba el dinero de la droga en una lata de cacao
Abel Peña
El alcalde, Javier Caínzos (d) formalizó la compra del antiguo cine y de Casa Miraz de Teixeiro

Una nueva vida para dos inmuebles emblemáticos: Curtis compra Casa Miraz y el antiguo cine de Teixeiro
Lucía Tenreiro