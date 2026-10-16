El PSOE de Oleiros insta a Seoane a cambiar el modelo de acceso a la vivienda protegida

Vista aérea de Oleiros Archivo El Ideal Gallego

El Grupo Municipal Socialista de Oleiros ha lanzado un nuevo llamamiento al Gobierno de García Seoane para exigir "un cambio de rumbo en el modelo de Vivienda Protegida".

Los socialistas lamentan que el Ejecutivo de Alternativa dos Veciños "continúe recurriendo a la propaganda para maquillar la realidad de la dificultad de acceso a la vivienda, en especial tras anunciar un precio ficticio de 181.000 euros para las futuras viviendas desvinculado de la realidad jurídica del procedimiento".

Los socialistas advierten que, al articularse la adjudicación mediante una subasta pública de parcelas, el precio final de cada inmueble quedará completamente condicionado por el resultado de la puja entre las promotoras. Esto, según la denuncia del PSOE, "convierte la cantidad publicitada por el Gobierno municipal en una estimación irreal, ya que el formato premia la oferta económica más alta y traslada directamente ese sobrecoste del suelo al comprador final".

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Los socialistas insisten en que llevan años reclamando que la vivienda de protección oficial (VPO) se asegure a un precio razonable y estable para los vecinos de Oleiros.

Para conseguirlo, proponen de manera constructiva "poner el suelo a disposición de la Xunta para que esta cumpla con su obligación y edifique directamente, evitando así repercutir entre 30.000 y 50.000 euros de sobrecoste en el precio de cada vivienda debido a la puja del suelo como ha pasado en otras ocasiones".

Los socialistas concluyen señalando "la contradicción de estas campañas del Gobierno local, recordando que Alternativa bajó en Oleiros la reserva de suelo para vivienda protegida desde un 38% original hasta un exiguo 6%".

Los socialistas reiteran la necesidad de "recuperar la planificación social del suelo y la colaboración institucional frente a políticas recaudatorias que dificultan el acceso a un hogar asequible para las familias y jóvenes de Oleiros".