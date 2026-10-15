El PSOE de Oleiros denuncia el 'show' de García Seoane al inaugurar el Paseo Pepe Mujica, "una obra del Gobierno de España"

Vista del Paseo Pepe Mujica

El PSOE de Oleiros consideran un "nuevo episodio de "oportunismo político" lo que califican como "maniobra" del alcalde al convocar la inauguración del tramo de paseo marítimo rebautizado como Paseo Pepe Mujica, en la zona de O Paraíso. Los socialistas recuerdan que esta infraestructura es una obra financiada y ejecutada íntegramente por el Gobierno central a través de Costas, "una administración que se ve legalmente impedida para realizar actos de inauguración debido a la estricta neutralidad institucional que impone la actual convocatoria de Elecciones Generales".

En este sentido, denuncian que Alternativa dos Veciños se está "aprovechando descaradamente de esta situación para colgarse medallas ajenas, utilizando recursos públicos y escenificando un mérito que no le corresponde".

"Nos encontramos ante el enésimo show personalista y maniqueo al que el alcalde nos tiene acostumbrados desde hace 40 años: fabricar un enemigo institucional ficticio para luego presentarse ante los vecinos como el único salvador", señalan.

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Los socialistas de Oleiros subrayan que el compromiso del Gobierno de España con la regeneración ambiental de la ría -un proyecto estratégico de 40 millones de euros- siempre contempló la mejora de este borde litoral de manera independiente. De hecho, desvelan que" el proyecto de la obra ya estaba redactado y firmado por los técnicos de Costas en febrero de 2024 ".

Para el PSOE, este dato cronológico "desmonta por completo la campaña publicitaria del regidor, quien en mayo de 2024 llegó a amenazar públicamente con 'ir a la guerra' y denunciar el dragado ante la Comisión Europea bajo el pretexto de que no se construiría el paseo". Después, en abril de 2025, "pretendió vender como un logro personal el compromiso estatal para ejecutar los trabajos en O Paraíso, cuando los técnicos ya lo habían dejado diseñado y aprobado catorce meses antes".

"Es intolerable que se intente manipular la realidad de esta forma para fabricar un relato alternativo al estilo trumpiano de fabricación de fake-news ", denuncian los socialistas de Oleiros.

Los socialistas exigen una disculpa pública del regidor hacia los vecinos de "por este intento de engaño y le instan a respetar la lealtad institucional, dejando de patrimonializar el esfuerzo inversor y el trabajo técnico de otras administraciones públicas".

Además, recuerdan que si alguien denunciase esta inauguración "la Junta Electoral tendría que prohibirla, que quizá es lo que busque para darse más notoriedad".