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Oleiros

Tres postes, cuatro árboles y el muro de una casa derribados en un accidente en Oleiros


Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/10/2026 09:59
Accidente República Argentina en Oleiros
Estado en el que quedó el coche siniestrado tras el accidente
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Una salida de vía provocó importantes daños materiales en la avenida República Argentina, en un accidente de tráfico que, pese a lo aparatoso del suceso, se saldó sin heridos.

El vehículo implicado se llevó por delante dos postes de hormigón del alumbrado público y otro poste de Fenosa. Además, arrancó cuatro árboles ornamentales y derribó el muro de una vivienda.

Accidente República Argentina en Oleiros
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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Oleiros, la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico, así como personal del retén de servicios municipales y del retén de Naturgy.

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Los bomberos realizaron labores de saneamiento de los cables eléctricos y telefónicos, para lo que contaron con la ayuda del vehículo de altura. También se encargaron de limpiar la carretera y retirar los restos derivados del accidente, con el fin de garantizar la seguridad en la zona.

Accidente República Argentina en Oleiros
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A pesar de los importantes desperfectos ocasionados en el mobiliario urbano y en el cierre de la vivienda, el accidente se saldó sin daños personales.

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