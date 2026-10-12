Tres postes, cuatro árboles y el muro de una casa derribados en un accidente en Oleiros
Una salida de vía provocó importantes daños materiales en la avenida República Argentina, en un accidente de tráfico que, pese a lo aparatoso del suceso, se saldó sin heridos.
El vehículo implicado se llevó por delante dos postes de hormigón del alumbrado público y otro poste de Fenosa. Además, arrancó cuatro árboles ornamentales y derribó el muro de una vivienda.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Oleiros, la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico, así como personal del retén de servicios municipales y del retén de Naturgy.
Los bomberos realizaron labores de saneamiento de los cables eléctricos y telefónicos, para lo que contaron con la ayuda del vehículo de altura. También se encargaron de limpiar la carretera y retirar los restos derivados del accidente, con el fin de garantizar la seguridad en la zona.
A pesar de los importantes desperfectos ocasionados en el mobiliario urbano y en el cierre de la vivienda, el accidente se saldó sin daños personales.