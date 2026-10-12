Tres postes, cuatro árboles y el muro de una casa derribados en un accidente en Oleiros

Estado en el que quedó el coche siniestrado tras el accidente

Una salida de vía provocó importantes daños materiales en la avenida República Argentina, en un accidente de tráfico que, pese a lo aparatoso del suceso, se saldó sin heridos.

El vehículo implicado se llevó por delante dos postes de hormigón del alumbrado público y otro poste de Fenosa. Además, arrancó cuatro árboles ornamentales y derribó el muro de una vivienda.

Accidente República Argentina en Oleiros

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Oleiros, la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico, así como personal del retén de servicios municipales y del retén de Naturgy.

Accidente República Argentina en Oleiros

Los bomberos realizaron labores de saneamiento de los cables eléctricos y telefónicos, para lo que contaron con la ayuda del vehículo de altura. También se encargaron de limpiar la carretera y retirar los restos derivados del accidente, con el fin de garantizar la seguridad en la zona.

Accidente República Argentina en Oleiros

A pesar de los importantes desperfectos ocasionados en el mobiliario urbano y en el cierre de la vivienda, el accidente se saldó sin daños personales.