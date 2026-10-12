Oleiros critica que la Xunta no ha incorporado a todo su personal en las escuelas infantiles

La escuela infantil As Galeras, en Bastiagueiro GOOGLE MAPS

El Ayuntamiento de Oleiros lamenta que "pasado xa máis dun mes do inicio de curso, as escolas infantís do municipio continúan sen dispoñer de todo o persoal necesario" y reitera a la Xunta la "urxente necesidade" de cubrir "de inmediato" las vacantes "para garantizar el correcto funcionamiento del servicio y facilitar la conciliación de las familias usuarias.

"As escolas infantís de 0 a 3 anos teñen, ademais da súa función educativa, un papel fundamental como servizo de apoio á conciliación. Por iso, é especialmente grave que o curso comece sen que estea garantida a presenza de todo o persoal necesario para prestar o servizo nas condicións previstas", denuncia Oleiros.

El problema también afecta a las propias plantillas de las escuelas, que llevan tiempo reclamando mejoras en sus condiciones de trabajo. "Lonxe de atender esas demandas, a falta de persoal está provocando que as traballadoras teñan que afrontar maiores cargas de traballo e unha situación de saturación, precisamente nun servizo no que a atención directa aos pequenos require estabilidade, coordinación e suficientes recursos humanos", recuerdan desde el Gobierno local.

"Aínda que se trata dunha competencia exclusivamente autonómica, foi o Concello quen adquiriu o solo necesario e construíu as catro escolas infantís de Oleiros", apuntan, y añaden que financian el 30% de los gastos anuales de las mismas.

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