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Oleiros

El auditorio de Mera acoge el sábado el espectáculo de danza ‘Ngoma’

Redacción El Ideal Gallego
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12/10/2026 16:53
Momento del espectáculo
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El auditorio Gabriel García Márquez de Mera acogerá el próximo sábado, día 17 (20.30 horas), el espectáculo de danza contemporánea ‘Ngoma’, de la compañía La Guajira.

“Emerxe desde a memoria corporal afrodescendente, atravesada pola enerxía vital do entroido de Santiago de Cuba. A obra propón unha viaxe física e simbólica a través do movemento, onde un pai e unha filla sosteñen o vínculo que habita na transmisión interxeracional, explorando a conexión entre ritmo, identidade e memoria e reivindicando o ancestral desde unha mirada contemporánea”, explica el Ayuntamiento. 

La pieza está dirigida a un público mayor de 12 años y el coste de la entrada es de cuatro euros. Las entradas pueden comprarse ya en www.giglon.com.

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