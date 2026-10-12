El auditorio de Mera acoge el sábado el espectáculo de danza ‘Ngoma’

Momento del espectáculo LA GUAJIRA

El auditorio Gabriel García Márquez de Mera acogerá el próximo sábado, día 17 (20.30 horas), el espectáculo de danza contemporánea ‘Ngoma’, de la compañía La Guajira.

“Emerxe desde a memoria corporal afrodescendente, atravesada pola enerxía vital do entroido de Santiago de Cuba. A obra propón unha viaxe física e simbólica a través do movemento, onde un pai e unha filla sosteñen o vínculo que habita na transmisión interxeracional, explorando a conexión entre ritmo, identidade e memoria e reivindicando o ancestral desde unha mirada contemporánea”, explica el Ayuntamiento.

La pieza está dirigida a un público mayor de 12 años y el coste de la entrada es de cuatro euros. Las entradas pueden comprarse ya en www.giglon.com.