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Oleiros

Oleiros inaugura el sábado 17 el paseo dedicado a Pepe Mujica

La senadora uruguaya del Frente Amplio Blanca Rodríguez acudirá al evento

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
11/10/2026 16:39
Tramo del paseo Pepe Mujica, en O Paraíso
Tramo del paseo Pepe Mujica, en O Paraíso
AYTO. OLEIROS
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La senadora uruguaya del Frente Amplio Blanca Rodríguez acudirá a Oleiros el sábado, día 17, para la inauguración del Paseo Pepe Mujica, un acto "que está a suscitar un grande interese no Uruguai", señala el Ayuntamiento, que presume de que "unha vez máis, a política oleirense traspasa fronteiras". El acto será a partir de las 12.00 en la zona de O Paraíso y estará abierto a toda la ciudadanía.

"Rodríguez, de ascendencia galega, desenvolveu durante décadas unha brillante e popular carreira como xornalista de televisión e radio antes de dar o salto á política da man de José Mujica, que foi precisamente quen a presentou publicamente ante os medios e a sociedade uruguaia no 2024. A súa participación no acto do Concello ten un especial significado pola relación persoal e política que mantivo con Mujica e por estar chamada a ocupar a primeira liña política do país de forma inmediata", comenta el Ejecutivo local. 

Además, el equipo de Ángel García Seoane indica que también estará presente el embajador de Uruguay en España, Bernardo Greiver del Hoyo, mientras que Lucía Topolansky -exvicepresidenta de Uruguay y compañera de vida de Mujica- participará mediante videoconferencia. "A súa intención inicial era desprazarse persoalmente a Oleiros, pero circunstancias persoais impedirán finalmente a súa presenza física", declara el Consistorio.

La Banda de la Escuela Municipal de Música de Oleiros amenizará la jornada con un pasacalles antes de los discursos por todo el recorrido del nuevo paseo.

Pabellón Arsenio Iglesias

Por otra parte, el Ayuntamiento de Oleiros informó de que han finalizado las obras de renovación del pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz, donde se renovó el pavimento y se sustituyó la cubierta. La inversión total fue de 296.650 euros.

Vista actual del pabellón tras la remodelación
Vista actual del pabellón tras la remodelación
AYTO. OLEIROS

"Para mellorar as instalacións e as condicións de uso para clubs, escolares e persoas usuarias, os traballos incluíron a substitución completa do chan por un novo pavimento máis axeitado para a práctica deportiva, atendendo ás necesidades trasladadas polos clubs que utilizan habitualmente estas instalacións. Ademais, renovouse integramente a cuberta co obxectivo de evitar filtracións de auga", indica Oleiros.

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