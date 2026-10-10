Dos aspirantes denuncian posibles irregularidades en la selección del director del Multiusos de Bastiagueiro

Multiusos de Bastiagueiro ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Dos aspirantes al puesto de director del Centro Multiusos de Bastiagueiro, en Oleiros, denuncian posibles irregularidades en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento para cubrir una plaza de técnico superior mediante concurso-oposición y por turno libre. Tras acceder a la documentación del expediente, los interesados aseguran que persisten sus dudas sobre la transparencia del procedimiento y las garantías ofrecidas a los candidatos.

Juan Esteban Méndez Leiva, responsable de Administración Local de USO Galicia y uno de los aspirantes, sostiene que la documentación consultada recientemente plantea nuevos interrogantes sobre el desarrollo de las pruebas y los criterios empleados para evaluar a los participantes.

De los ocho aspirantes admitidos inicialmente, cinco participaron en las pruebas y cuatro fueron declarados "no aptos". El quinto candidato, Rodrigo Rodríguez Rodríguez, trabajador de la Escuela Municipal de Música, fue propuesto inicialmente para el puesto, aunque posteriormente presentó su renuncia.

Según denuncian los aspirantes, no se han hecho públicos los motivos de esa renuncia ni constan, a su juicio, explicaciones suficientes sobre esta decisión en la documentación consultada.

Entre las circunstancias que los denunciantes consideran necesario aclarar figura el supuesto uso de un dispositivo electrónico durante las pruebas por parte del candidato inicialmente seleccionado. Según sostienen, este aspirante habría acudido a la exposición de la memoria y a la entrevista personal con una tableta o un ordenador portátil, pese a que las bases de la convocatoria prohibían expresamente estos dispositivos.

Los aspirantes también cuestionan que el alcalde se refiriese públicamente a la identidad del candidato elegido antes de que se difundieran los resultados del proceso y de que los otros cuatro participantes conociesen sus calificaciones. Por ello, reclaman aclaraciones sobre cuándo se conoció la identidad del aspirante seleccionado y en qué momento se comunicaron los resultados.

Otra de las principales quejas se refiere a la falta de información detallada sobre las calificaciones. Según explican los afectados, la documentación publicada permite conocer el resultado final de la fase de oposición, pero no las puntuaciones concretas obtenidas por cada aspirante ni los motivos específicos por los que cuatro de ellos fueron declarados no aptos.

"Resulta muy difícil poder ejercer nuestro derecho a recurrir con todas las garantías si desconocemos los motivos concretos de nuestras calificaciones", señala Méndez Leiva.

De los cuatro aspirantes declarados no aptos, tres solicitaron acceso al expediente y dos presentaron recursos de alzada, que, según la información facilitada por los denunciantes, permanecían pendientes de resolución.

Los interesados consideran que conocer las puntuaciones desglosadas y los criterios aplicados resulta fundamental para comprobar cómo se evaluaron tanto la exposición y defensa de las memorias metodológicas como las entrevistas personales.

Los aspirantes también ponen el foco en los cambios introducidos en el calendario del proceso. Según la información aportada por USO Galicia, el 20 de julio se aprobó la lista definitiva de admitidos y excluidos, la composición del órgano de selección y la convocatoria para la primera prueba. Cuatro días después se modificó la fecha prevista para su celebración, sin que, según denuncian, los participantes recibieran aviso de ese cambio, pese a que el examen estaba programado para 72 horas después.

El 5 de agosto se publicaron los criterios de corrección de las pruebas, que incluían la exposición y defensa de las memorias metodológicas y las entrevistas personales. Posteriormente, el 24 de agosto se publicó el anuncio final de valoración de la oposición y el concurso, así como la propuesta de nombramiento. El documento, según los datos facilitados, estaba firmado digitalmente el 19 de agosto.

En ese anuncio, Rodrigo Rodríguez Rodríguez figuraba como el único aspirante declarado apto en la fase de oposición, con 5,75 puntos en la fase de concurso y una puntuación final de 42,75 puntos, por lo que se formuló a su favor la propuesta de nombramiento.

Los denunciantes recuerdan, además, que los participantes tuvieron que abonar una tasa de 24,58 euros para inscribirse en el proceso selectivo.

Ante estas circunstancias, los dos aspirantes reclaman que se facilite toda la información relativa a las evaluaciones, las puntuaciones y las decisiones adoptadas durante el procedimiento. Asimismo, solicitan que se repitan las pruebas de exposición y defensa de la memoria y entrevista personal y que, posteriormente, se proceda a valorar los méritos que correspondan.

Los afectados insisten en que su reclamación no se limita al resultado del proceso, sino que busca garantizar, según defienden, que la selección se desarrolle con transparencia, objetividad y respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad.