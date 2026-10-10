Cata de tomates campeones de España en Dexo: “A xente flipa co sabor, pero tamén coas cores”

La cata de tomates, este sábado en Dexo PATRICIA G. FRAGA

La marca de agricultura artesanal Lúa de Dexo (Oleiros) organiza este fin de semana una de sus actividades estrella: las catas de tomates, que en esta edición contaban con una treintena de variedades ‘campeonas’ de España. Fran Gil, impulsor del proyecto, indica que es la tercera edición “e son moitos os que repiten”.

“Das 22 persoas que viñeron esta mañá, 18 repetían”, indica Gil, quien reconoce que lo que más llama la atención a los comensales “é o sabor, mais tamén flipan coas as cores dos tomates, porque está esa idea de que todos son vermellos e hainos brancos, verdes...”, destaca el agricultor, que para estas catas cuenta con especies llegadas de la asociación El Prao de Luyas, de Piñel (Valladolid), la entidad con más variedades de tomate antiguo de España, unas 1.400.

Las estrellas

Los tomates favoritos fueron tres: el Lover’s Lunch, el verde de Orista y el Ananas Noire, “sabores tope de gama”, asegura. Fran Gil confía en que este último tramo del año ayude a remontar unos meses malísimos.

“Veu moitísima calor e foi un pouco traxedia todo, pero esta é a mellor época para os tomates, moito mellor que xuño. Así que esperamos levantarnos algo agora”, apuntan desde Lúa de Dexo.

Variedades de tomates incluidas en la cata PATRICIA G. FRAGA