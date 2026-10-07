Tres detenidos por el robo de 100.000 euros en joyas en una vivienda de Oleiros 

Robo joyas en Oleiros Guardia Civil

La Guardia Civil ha desarticulado un presunto grupo criminal itinerante especializado en robos en viviendas tras esclarecer el asalto cometido el pasado 22 de mayo en un domicilio de Oleiros , de donde fueron sustraídas joyas y otros objetos de valor estimados en unos 100.000 euros.

La operación, denominada RIBERA-MARIÑAS, se saldó con la detención de tres personas en Zaragoza cuando, según la investigación, trataban de huir hacia Cataluña. Se trata de dos hombres, de 33 y 26 años, y una mujer de 28, todos ellos de nacionalidad chilena.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial e ingresaron en prisión provisional, comunicada y sin fianza, como presuntos autores de delitos de robo con fuerza en el interior de vivienda e integración en grupo criminal.

La investigación fue desarrollada por el Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña, con la colaboración de la Policía Local de Oleiros.

El robo se produjo a plena luz del día, en una zona residencial del municipio coruñés, aprovechando la ausencia de los propietarios. Para acceder al inmueble, los presuntos autores habrían empleado herramientas y dispositivos especializados, entre ellos inhibidores de frecuencia y útiles destinados a la apertura de puertas y ventanas.

Las imágenes facilitadas por la Policía Local permitieron a los investigadores identificar el vehículo utilizado en la huida y reconstruir el itinerario seguido por los sospechosos.

Al conocer que se dirigían hacia Cataluña, la Guardia Civil coordinó un dispositivo con la Comandancia de Zaragoza. El vehículo fue finalmente localizado en la autovía A-68, a la altura de Alagón (Zaragoza).

Durante la intervención, los ocupantes intentaron huir y, según la Guardia Civil, ofrecieron una fuerte resistencia a los agentes antes de ser reducidos y detenidos.

En el registro del vehículo se localizaron numerosas piezas de joyería, entre ellas anillos, pulseras y diferentes objetos de oro. Una parte importante del material correspondía al botín sustraído en Oleiros y posteriormente fue devuelta a sus legítimos propietarios.

La investigación permitió además relacionar presuntamente a los detenidos con otros dos robos con fuerza cometidos en viviendas de Vigo el día anterior al asalto de Oleiros.

Los investigadores también disponen de información que apunta a una posible participación del grupo en otros hechos delictivos registrados en las provincias de León y Pontevedra.

Algunas de las joyas recuperadas durante la operación estaban relacionadas con estos otros hechos y, una vez identificadas, también fueron restituidas a sus propietarios.

La investigación continúa abierta para determinar el alcance de la actividad del grupo y su posible implicación en otros robos cometidos en distintas provincias.

La operación permitió asimismo descubrir nuevos antecedentes sobre uno de los arrestados gracias a la cooperación policial internacional con Chile, en la que participaron la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile, junto con la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil.

Según las autoridades chilenas, uno de los detenidos, conocido como ‘El Chicorte’, era buscado en ese país y estaría presuntamente relacionado con una estructura criminal asentada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana de Santiago.

Las autoridades de Chile le atribuyen presuntamente un papel de liderazgo en dicha estructura, a la que relacionan con actividades de tráfico de drogas, circulación ilegal de armas, asociación ilícita y blanqueo de capitales, además de su posible implicación en varios homicidios.

Tras comprobar estos antecedentes y una vez ratificada judicialmente la situación de prisión provisional, se han iniciado los trámites para su extradición a Chile.

La investigación de la Guardia Civil permanece abierta.