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Oleiros

Oleiros consigue "romper el bloqueo" e introducir material sanitario y escolar en Cuba

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
07/10/2026 16:29
cuba oleiros
El material escolar enviado por Oleiros llegó a La Habana 
Cedida
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El Ayuntamiento de Oleiros remitió un comunicado para informar de que "unha vez máis" ha conseguido "romper o bloqueo contra Cuba" e introducir "un novo contedor con material escolar e sanitario" que ha sido entregado en La Habana. 

Además de su constante campaña de denuncia, el municipio oleirense realizó un nuevo envío de material educativo y sanitario a la isla que, según confirma el Gobierno de Ángel García Seoane, acaba de ser recibido en La Habana. En concreto, se entregó a la Institución Religiosa Quisicuaba, que lo repartirá en diversos centros hospitalarios y en cinco escuelas de Educación Primaria y un Círculo Infantil (Domingo Lence Novo, José Martí Pérez, Alejandro González Brito, Livia Goberneur y Círculo Infantil " El Zunzun"). Todos en la provincia de Artemisa.

Está previsto que en las próximas semanas se reciba un segundo contenedor, en este caso de artículos sanitarios casi exclusivamente, también del Ayuntamiento de Oleiros. Un envío para el que resultó determinante la colaboración de distintas entidades y las donaciones recibidas por la ONG Solidariedade Galega.

En este sentido, los responsables municipales explican que "o envío destes dous novos contedores é o resultado da campaña permanente do Goberno de Oleiros en apoio ao pobo cubano, que contou coa participación non só de varias ONGs, senón tamén de numerosos veciños e veciñas" y anuncian que "este programa de cooperación verase incrementado economicamente polas doazóns que calquera cidadán pode realizar á conta solidaria permanente do Concello de Oleiros (ES12-2080-0064-9830-4001-1138)".

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Para el Ayuntamiento de Oleiros, "o que hoxe vive o pobo cubano non é unha crise económica por falta de recursos, é un asasinato lento e calculado executado polos Estados Unidos". Así, califican "o bloqueo total decretado por Donald Trump" como "unha prohibición deliberada que impide a chegada de medicamentos básicos, fármacos para o corazón, a diabetes, a presión arterial… ou que pon en risco a vida de nenos acabados de nacer pola falta de combustible para as incubadoras", detallan desde el entorno de Garcia Seoane.

El material enviado por Oleiros se entregó a la Institución Religiosa Quisicuaba
El material enviado por Oleiros se entregó a la Institución Religiosa Quisicuaba
Cedida

La situación, de acuerdo con las explicaciones de las autoridades oleirenses, "afecta ao petróleo e aos combustibles, senón que persegue barcos con alimentos e medicinas, bloquea transaccións bancarias e sanciona a calquera empresa que intente vender arroz, leite ou carne a Cuba".

"Esa política, sostida durante 60 anos e recruada nos últimos meses -añaden- é definida pola propia poboación cubana como terrorismo con fame".

En el ámbito sanitario, la situación es especialmente "crítica" porque, a pesar de que Cuba consiguió "crear cinco vacinas contra a Covid-19 sen axuda externa", el bloqueo impide el acceso a jeringuillas, anestesia o repuestos para equipos de rayos X, y "o talento científico cubano vese asfixiado por un imperio que castiga os seus logros", resumen desde Oleiros

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