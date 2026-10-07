El rodaje de la nueva temporada de la serie ‘Clanes’ obliga a realizar un corte de tráfico en Dorneda

Fotograma de la serie 'Clanes' NETFLIX

Debido al rodaje de una nueva temporada de la serie 'Clanes' habrá cortes de tráfico en la calle del Mar, en Dorneda, desde las 17:00 horas del viernes 9 de octubre hasta las 05.00 de la madrugada del sábado 10.

El corte será necesario para facilitar el desarrollo de las tareas de filmación y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de las personas participantes en la grabación y del personal técnico, informa el Ayuntamiento de Oleiros.

Por eso, se recomienda que non se use esta vía para evitar esperas innecesarias, aunque "o acceso dos veciños e veciñas ás súas vivendas estará garantido".