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Oleiros

As Torres de Santa Cruz acoge el estreno del documental 'Non Damos Puntada sen Fío', Premio Luisa Villalta 2025

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
06/10/2026 10:35
As Torres de Santa Cruz
Archivo El Ideal Gallego
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El auditorio de As Torres de Santa Cruz acoge este jueves, día 8 de octubre, el estreno del documental 'Non Damos Puntada sen Fío', VII Premio Luísa Villalta pola Igualdade 2025 de la Diputación de A Coruña.

El documental, rodado íntegramente en Oleiros, habla sobre el proceso de creación, producción y montaje del espectáculo teatral 'Manual de Patronaxe', de la compañía Teatro do Noroeste.

El filme está dirigido por Eva Alonso y cuenta con el realizador César Seijas, que durante varios meses siguieron de cerca y documentaron las tareas del equipo de Teatro do Noroeste en la producción de 'Manual de Patronaxe', un espectáculo homenaje "ás mulleres, ás modistas e ás coidadoras". El texto, de la dramaturga Nerea Brey, llevó el Premio Abrente de la MIT de Ribadavia 2023.

 El documental cuenta también con las entrevistas a las mujeres profesionales que hicieron posible este espectáculo.

La entrada es libre, hasta completar la capacidad de la sala de As Torres.

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