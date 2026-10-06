As Torres de Santa Cruz acoge el estreno del documental 'Non Damos Puntada sen Fío', Premio Luisa Villalta 2025

As Torres de Santa Cruz Archivo El Ideal Gallego

El auditorio de As Torres de Santa Cruz acoge este jueves, día 8 de octubre, el estreno del documental 'Non Damos Puntada sen Fío', VII Premio Luísa Villalta pola Igualdade 2025 de la Diputación de A Coruña.

El documental, rodado íntegramente en Oleiros, habla sobre el proceso de creación, producción y montaje del espectáculo teatral 'Manual de Patronaxe', de la compañía Teatro do Noroeste.

El filme está dirigido por Eva Alonso y cuenta con el realizador César Seijas, que durante varios meses siguieron de cerca y documentaron las tareas del equipo de Teatro do Noroeste en la producción de 'Manual de Patronaxe', un espectáculo homenaje "ás mulleres, ás modistas e ás coidadoras". El texto, de la dramaturga Nerea Brey, llevó el Premio Abrente de la MIT de Ribadavia 2023.

El documental cuenta también con las entrevistas a las mujeres profesionales que hicieron posible este espectáculo.

La entrada es libre, hasta completar la capacidad de la sala de As Torres.