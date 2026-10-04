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Oleiros

Oleiros destina casi medio millón de euros a nuevas obras de asfaltado

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
04/10/2026 17:14
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El Ayuntamiento de Oleiros invertirá 497.054 euros en diversas obras de asfaltado, que se realizarán en las próximas semanas, en Os Regos, en las calles Miño y Aro, así como un tramo de la avenida Che Guevara en Coruxo.

Con cargo a este mismo contrato, pero a comienzos del año que viene, se ejecutarán tarea de pavimentación en la calle Pardiñeiro, en la Federico Manciñeira y Abeneiro

Estas intervenciones, con otras previstas, forman parte "do traballo continuo do Concello de Oleiros para manter e renovar as infraestruturas viarias municipais, mellorar a seguridade e facilitar os desprazamentos da veciñanza".

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