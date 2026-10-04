Oleiros destina casi medio millón de euros a nuevas obras de asfaltado

Urbanizacion Os Regos Cedida

El Ayuntamiento de Oleiros invertirá 497.054 euros en diversas obras de asfaltado, que se realizarán en las próximas semanas, en Os Regos, en las calles Miño y Aro, así como un tramo de la avenida Che Guevara en Coruxo.

Con cargo a este mismo contrato, pero a comienzos del año que viene, se ejecutarán tarea de pavimentación en la calle Pardiñeiro, en la Federico Manciñeira y Abeneiro.

Estas intervenciones, con otras previstas, forman parte "do traballo continuo do Concello de Oleiros para manter e renovar as infraestruturas viarias municipais, mellorar a seguridade e facilitar os desprazamentos da veciñanza".