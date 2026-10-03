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Oleiros

Oleiros alerta de más incidentes en el transporte: buses llenos y estudiantes sin poder subirse

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
03/10/2026 20:57
Autobús en la avenida de Miguel Hernández, delante el IES Miraflores
Autobús en la avenida de Miguel Hernández, delante el IES Miraflores
Cedida
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El Ayuntamiento de Oleiros asegura que han sido numerosos los ciudadanos que se han dirigido a la institución municipal para advertir de la situación del transporte metropolitano que, a pesar de las denuncias de los usuarios, no sólo no se soluciona sino que cada vez son más los afectados en el área de A Coruña. En este sentido, el Gobierno de García Seoane acusa a la Xunta de negar “a Oleiros e ao alumnado do IES Miraflores e do CPR Cristo Rey un servizo de transporte público digno”, pues ambos de ven afectados por la insuficiencia del servicio en este entorno, cercano a la capital municipal de Oleiros. 

Desde la casa consistorial oleirense explican que “nos últimos días” recogieron las denuncias de los usuarios “polo pésimo funcionamento do servizo de transporte público que dá servizo á capital do municipio e ao alumnado de Bacharelato do IES Miraflores e do colexio Cristo Rey”, los dos situados en la avenida Miguel Hernández.

“Incomprensiblemente as liñas B3 e B6 non contemplan os horarios de entrada e saída das aulas o que provoca que os autobuses circulen ateigados, que teñan que quedar persoas sen poder subir, que o alumnado non poida chegar ao instituto antes do horario de inicio das clases”, detalla el Gobierno de Oleiros.

Esta situación se une a las trasladadas estas semanas desde este mismo ayuntamiento, pero también desde Sada o Betanzos, o incluso desde Miño, donde se movilizaron para exigir servicio adecuado a los centros de Secundaria de Betanzos y a otros del área metropolitana y, “ante la inacción de la Dirección Xeral de Mobilidade”, convocaron una nueva manifestación, con corte de tráfico, para el próximo viernes, día 9.

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“Isto demostra, unha vez máis, a deficiente organización do servizo de transporte público na comarca da Coruña, competencia exclusiva da Xunta nos municipios de menos de 50.000 habitantes”, sostiene el Gobierno de Oleiros, que insiste en que “demandou en reiteradas ocasións durante os últimos anos á Xunta de Galicia que incrementen as frecuencias, especialmente en horas puntas, nas liñas que dán servizo a Montrove e Oleiros”.

Sin embargo, según explican las autoridades oleirenses, su iniciativa, “como todas cantas formulou o Concello de Oleiros, foi rexeitada de forma sistemática polo Goberno da Xunta”.

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