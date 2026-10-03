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Oleiros

La senadora uruguaya Blanca Rodríguez asistirá a la inauguración del Paseo Pepe Mujica en Oleiros

Lucía Topolansky intervendrá por videoconferencia

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
03/10/2026 16:51
Vista del Paseo Pepe Mujica
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Blanca Rodríguez, senadora del Frente Amplio y una de las figuras más destacadas de la política actual en Uruguay, asistirá el día 17 de septiembre, a la inauguración del Paseo Pepe Mujica. Una cita que "está a suscitar un enorme interese" en el país.

Rodríguez, de ascendencia gallega, desarrolló durante décadas "unha brillante e popular carreira como xornalista de televisión e radio antes de dar o salto á política da man de José Mujica, que foi precisamente quen a presentou publicamente ante os medios e a sociedade uruguaia no 2024".

En este sentido, su participación en el acto organizado por el Ayuntamiento de Oleiros tiene una especial significado por la relación personal y política que Rodríguez mantuvo con el expresidente Mujica y por "estar chamada a ocupar a primeira liña política do país de forma inmediata", informa el Gobierno de Oleiros. "Os importantes avances que está a impulsar na infancia, na educación ou na convivencia democrática están a convertela no principal valor político do MPP (Movimiento de Participación Popular), o sector de Mujica que forma parte do Frente Amplio que goberna o país", apuntan desde el entorno de Ángel García Seoane.

Con ella, también acudirán al acto de inauguración el embajador de la República de Uruguay en España, Bernardo Greiver del Hoyo, y el propio alcalde oleirense, Ángel García Seoane.

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Además, la dimensión del homenaje quedará reflejada en la participación de Lucía Topolans, exvicepresidenta uruguay y compañera de vida de José Mujica. "A súa intención inicial era desprazarse persoalmente a Oleiros, pero circunstancias persoais impedirán finalmente a súa presenza física", pero "Topolansky intervirá no acto a través dun videoconferencia que se emitirá nunha pantalla xigante", confirma el Ayuntamiento de Oleiros.

El acto, amenizado por la Banda de la Escuela de Música de Oleiros, se celebrará el sábado 17 de octubre, a las 12.00 horas en la zona de  Paraíso.

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