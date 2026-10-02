Oleiros reclama que se cubra el patio posterior del colegio de Santa Cruz

Fachada del CEIP Isidro Parga Pondal de Santa Cruz CEDIDA

El Ayuntamiento de Oleiros reclama a la Xunta que cubra el patio posterior del CEIP Isidro Parga Pondal de Santa Cruz, donde el Ejecutivo municipal procederá de manera “inmediata” a acometer diversas obras menores para minimizar las molestias en los días de lluvia.

El alcalde, Ángel García Seoane, junto con otros representantes del Gobierno local, se reunió en el centro con la dirección y miembros de la AMPA, donde se detallaron estas actuaciones y se acordó reiterar la petición al Gobierno autonómico para que se cubra este espacio.

“O ensino é unha competencia autonómica e é a Xunta de Galicia á que lle corresponden este tipo de actuacións de cubrición de patios, non ao Concello. Á administración municipal só lle corresponden os mantementos menores. Lamentablemente, a Xunta rara vez asume as súas obrigas coa axilidade que se require, tal e como están a sufrir os nenos e nenas do colexio de Santa Cruz”, apunta el regidor, que critica la “desatención total” en este ámbito.

Por ello, el Ayuntamiento realizará mejoras en los próximos días para ampliar el uso del patio en los días de lluvia y también se procederá a modificar la ordenación de los accesos exteriores para incrementar la seguridad en la recogida de alumnos.

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