Sanidade Galega con Palestina inaugura una exposición en A Fábrica
Sanidade Galega con Palestina trae a la Fábrica de Perillo una exposición sobre la situación de Palestina. De esta manera, el Ayuntamiento de Oleiros, continúa su campaña de "denuncia do xenocidio do pobo palestino, por parte do Goberno de Israel".
En esta ocasión, se trata de una muestra de Sanidade Galega con Palestina, con la colaboración de Oleiros, BDS Coruña y el IES Terra de Xallas. La inauguración será este viernes, día 2 de octubre, a las 19.30.
"Trátase dunha selección de deseños de Castelao recollidos nos seus tres álbums de guerra- Galiza Mártir (1937), Atila en Galiza (1937) e Milicianos (1938)- que gardan un enorme parecido con imaxes fotográficas do xenocidio e limpeza étnica na Palestina (Gaza e Cisxordania) coas que se emparellan e configuran a exposición", explican los organizadores, que insisten en que "as imaxes obrigan a mirar de fronte á inxustiza e á destrución provocadas polo odio e pola deshumanización do máis débil, tristemente de tanta actualidade", añaden desde el Gobierno de García Seoane.
La exposición estará abierta para toda la ciudadanía hasta el día 16 de octubre en A Fábrica.