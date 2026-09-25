PSOE y PP de Oleiros piden un pleno para abordar el "escándalo" de la plaza de director del multiusos

Multiusos de Bastiagueiro ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El grupo municipal socialista de Oleiros ha registrado junto al PP la solicitud de un pleno extraordinario para que el alcalde, Ángel García Seoane, dé explicaciones sobre el proceso de contratación "fallido" del director del multiusos de Bastiagueiro, que consideran "un escándalo".

Con esta petición, dice el PSOE, busca "poner freno a la falta de previsión, la ineficacia en la gestión y las graves disfunciones destapadas" en esta instalación. Los socialistas centran su ofensiva en el "desvío financiero de la obra, el riesgo de duplicidad de costes y, de forma prioritaria, en forzar al Gobierno local a dar la cara sobre el uso de los recursos públicos, creando plazas de quita y pon, pagadas con elevados salarios que salen de los impuestos, cada día más altos, que pagan los vecinos".

Para el portavoz, Jesús Fernández, este pleno es una herramienta "indispensable para evidenciar las malas prácticas relacionadas con el proceso de selección", y denuncia que "Alternativa dos Veciños intenta dar carpetazo de forma apresurada a este asunto para eludir dar cuenta de un escándalo que ha trascendido a la opinión pública y que debilita su credibilidad".

“La dimisión de la persona elegida no puede ser la coartada de Alternativa para tapar lo ocurrido en los despachos”, señalan desde la formación socialista, que recuerda que en este caso cuatro aspirantes quedaron fuera y solo aprobó uno procedente de la Escuela Municipal de Música. "Estuvo salpicado por denuncias de irregularidades y por la admisión pública del alcalde de que el candidato conocía el resultado una semana antes de publicarse las actas oficiales", concluye Fernández.

El PP solicita explicaciones sobre el director del multiusos de Bastiagueiro Más información