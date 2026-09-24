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Oleiros

Los usuarios del ambulatorio de A Covada ya disponen de un aparcamiento provisional

El recinto, ubicado en una parcela municipal, puede ser utilizado por familiares de los estudiantes de A Rabadeira

Fran Moar
Fran Moar
24/09/2026 19:10
Una mujer cruza ante el acceso al parking provisional de A Covada
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Los usuarios del centro de salud de A Covada tienen desde ayer un quebradero menos de cabeza: el de aparcar sus vehículos particulares. El Ayuntamiento de Oleiros ya dispuso un estacionamiento provisional en una parcela municipal ubicada en las inmediaciones del recinto sanitario. Una infraestructura que también podrá ser utilizada por los familiares de los jóvenes que estudian en el colegio de Educación Primaria de A Rabadeira.

Según fuentes municipales, también se han habilitado distintos itinerarios peatonales tanto para acceder al centro de salud como al educativo.

Obras de urbanización

Ambas actuaciones se han llevado a cabo debido a las obras de urbanización que se están ejecutando en la zona y con las que el patrimonio municipal se va a incrementar en unos 30.000 metros cuadrados, entre la rotonda de las tinajas y la piscina, ya que más de la mitad de la superficie sobre la que actúa ahora la maquinaria pesada pasará a ser de titularidad pública.

“Esta intervención suporá unha mellor ordenación dos accesos ao centro de saúde, facilitando a mobilidade e creando novas plazas de aparcamento para dar resposta ás necesidades da veciñanza. Ademais, habilitaranse novas zonas verdes que contribuirán a incrementar os espazos de lecer e estancia ao aire libre”, indican desde el Gobierno local, presidido por Ángel García Seoane.

Las mismas fuentes añaden que, dentro de esta futura superficie pública, se reserva una parcela para ampliar la zona de recreo del colegio “mellorando así as instalacións destinadas ao alumnado e ampliando os espazos de uso educativo e recreativo".

Vía Ártabra

Cabe indicar que la actual urbanización permitió, de forma anticipada, obtener los terrenos necesarios para la construcción del centro de salud e hizo posible la apertura de la circunvalación del núcleo de Oleiros, una infraestructura clave para la movilidad del municipio al conectar directamente con la Vía Ártabra.

“Con esta actuación, o Concello de Oleiros reforza a súa aposta por un crecemento urbanístico ordenado e orientado á creación de novos espazos públicos e á mellora dos servizos e equipamentos para toda a cidadanía”, apostillan desde el Ayuntamiento.

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