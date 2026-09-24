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Oleiros

García Seoane confirma en el pleno que el concejal Pablo Cibeira lo sustituirá al frente de Alternativa

Es el actual responsable de Comunicación en el Ayuntamiento de Oleiros

Fran Moar
Fran Moar
24/09/2026 21:46
El edil oleirense Pablo Cibeira es responsable de Comunicación cedida
El edil oleirense Pablo Cibeira, durante una intervención
Cedida
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Era un secreto a voces. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, confirmó en el pleno de este jueves que el concejal por Mera Pablo Cibeira será el líder de Alternativa dos Veciños cuando él deje la primera línea política. 

"Este vai ser o próximo alcalde de Oleiros", dijo en referencia al actual responsable del área de Comunicación, si bien no puso fecha a ese revelo. 

El anuncio llegó en el transcurso de un pleno bronco que se saldó con la expulsión de un edil del grupo municipal socialista. 

(Noticia en desarrollo)

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