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Oleiros

Oleiros acogerá la ceremonia de entrega de los Premios Youtubeiras+

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
22/09/2026 10:51
Premio youtubeiras
Foto de familia de todos los ganadores de los premios YouTubeiras en su anterior edición
Archivo El Ideal Gallego
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El Auditorio Gabriel García Márquez de Mera acogerá en enero la ceremonia de entrega de los Premios Youtubeiras+. El certamen repartirá 7.500 euros entre las propuestas ganadoras de las siete categorías a concurso: Canle, Creación de Contidos, Revelación, Calidade Lingüística, Rede, Pódcast y Premio do Público. Los dos primeros apartados contarán con una dotación económica de 1250 euros y las cinco restantes, de 1000.

Youtubeiras+ es una iniciativa organizada por los servicios de Normalización Lingüística de los ayuntamientos de Ames, Carballo, Ferrol, Moaña, Narón, Oleiros, Pontevedra, Rois, Santiago de Compostela y Teo; de las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, y de la Diputación de A Coruña con el objetivo de promover el talento en gallego en las redes sociales.

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Además, en esta edición contará con un nuevo premio honorífico para distinguir la trayectoria de personas e iniciativas destacadas en el ámbito de la creación digital en lengua gallega. Esta es, según acaban de avanzar desde el Ayuntamiento de Oleiros, "a gran novidade que trae a décima edición dos Premios Youtubeiras". 

Las bases se pueden consultar en www.youtubeiras.gal y el plazo de inscripción estará abierto hasta las  23.59 horas del día 15 de noviembre de 2026.

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