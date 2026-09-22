Oleiros acogerá la ceremonia de entrega de los Premios Youtubeiras+

Foto de familia de todos los ganadores de los premios YouTubeiras en su anterior edición Archivo El Ideal Gallego

El Auditorio Gabriel García Márquez de Mera acogerá en enero la ceremonia de entrega de los Premios Youtubeiras+. El certamen repartirá 7.500 euros entre las propuestas ganadoras de las siete categorías a concurso: Canle, Creación de Contidos, Revelación, Calidade Lingüística, Rede, Pódcast y Premio do Público. Los dos primeros apartados contarán con una dotación económica de 1250 euros y las cinco restantes, de 1000.

Youtubeiras+ es una iniciativa organizada por los servicios de Normalización Lingüística de los ayuntamientos de Ames, Carballo, Ferrol, Moaña, Narón, Oleiros, Pontevedra, Rois, Santiago de Compostela y Teo; de las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, y de la Diputación de A Coruña con el objetivo de promover el talento en gallego en las redes sociales.

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Además, en esta edición contará con un nuevo premio honorífico para distinguir la trayectoria de personas e iniciativas destacadas en el ámbito de la creación digital en lengua gallega. Esta es, según acaban de avanzar desde el Ayuntamiento de Oleiros, "a gran novidade que trae a décima edición dos Premios Youtubeiras".

Las bases se pueden consultar en www.youtubeiras.gal y el plazo de inscripción estará abierto hasta las 23.59 horas del día 15 de noviembre de 2026.