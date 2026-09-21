Localizan muerto al hombre de 60 años que estaba desaparecido en Mera

La caravana del hombre desaparecido aparcada en Mera German Barreiros

Los servicios de emergencias han encontrado muerto al hombre al que buscaban desde anoche en Mera. Una alerta sobre las 00:00 horas de este lunes al servicio de emergencias 112 de la desaparición de un varón de unos 60 años en las inmediaciones del faro de Mera. Tras recibirse el aviso de la desaparición, se activó el dispositivo de búsqueda para tratar de localizarlo.

Esta madrugada se reanudaron las labores de búsqueda en las inmediaciones del faro de Mera, tanto por mar como por tierra. En el operativo participan efectivos de Emerxencias Oleiros, la Guardia Civil, la Policía Local y Salvamento Marítimo.

Por el momento no han trancendido más detalles sobre las circunstancias de la muerte.