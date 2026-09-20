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Oleiros

La reunión de Silvio Rodríguez con el alcalde de Oleiros tras su concierto en el Coliseum

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
20/09/2026 16:04
Silvio Rodríguez charla con Ángel García Seoane
Silvio Rodríguez charla con Ángel García Seoane
Concello de Oleiros
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El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, mantuvo un encuentro con el artista cubano Silvio Rodríguez después del concierto del cantautor en el Coliseum de A Coruña. Según informaron fuentes municipales, además de felicitarlo por su actuación, el regidor y el artista conversaron sobre asuntos de actualidad y sobre los fuertes lazos entre Oleiros y Cuba tras "décadas de cooperación, amizade e solidariedade".

"Silvio Rodríguez é unha referencia non só cultural, senón tamén moral a nivel mundial. Un firme defensor da revolución, tamén crítico con aquelas cousas que deben cambiar en Cuba, pero sempre comprometido coa soberanía, coa dignidade e co dereito do pobo cubano a vivir sen ese bloqueo criminal dos Estados Unidos", definen desde Oleiros al cantautor.

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Por ello, Oleiros señala que la visita a A Coruña de Silvio Rodríguez es un buen momento para "recordar unha vez máis o que está a pasar en Cuba, onde levan xa máis de nove meses sufrindo unha situación extrema. Sen entrar combustible, nin medicinas, nin alimentos… un illamento absolutamente horrible, inimaxinable case desde aquí".

Se trata, afirman desde Oleiros, de "un xenocidio, sen bombas, pero ante o que hai un silencio xeralizado". "Case ninguén fala do que está a sufrir Cuba. Un silencio cómplice co terrorista Donald Trump, como o que tamén había inicialmente co xenocidio en Gaza, que só cambiou cando millóns de persoas en todo o mundo alzamos as nosas voces. Pois con Cuba tamén temos que romper o silencio, denunciar o bloqueo xenocida de Donald Trump as veces que fagan falta e dicir que Cuba non está soa", certifican.

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