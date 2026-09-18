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Oleiros

Un vecino de Oleiros lanza artificios pirotécnicos contra varios guardia civiles para intentar evitar su detención 

La Guardia Civil se había desplazado hasta el domicilio para arrestarlo por un delito de violencia de género

Esther Durán
18/09/2026 10:45
Dependencias de la Guardia Civil en O Porriño
Imagen de un vehículo de la Guardia Civil
GUARDIA CIVIL
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Un vecino de Oleiros se enfrentó este jueves a varios guardias civiles cuando estos se habían desplazado a su domicilio para detenerlo. A la llegada de la patrulla, el hombre empezó a lanzar artificios pirotécnicos, uno de los cuales provocó el incendio de un coche del cuerpo de seguridad al colarse por una ventanilla, explican desde la Guardia Civil.

El suceso se produjo sobre las 20.00 horas, cuando la patrulla se personó en un domicilio de Oleiros con el objetivo de detener a un varón "que había cometido un quebrantamiento de una medida cautelar dictada por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de A Coruña, así como un segundo delito de violencia de género".

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La gravedad de la situación obligó a desplazar nuevos refuerzos a la zona, pero al intentar que el hombre se entregara, este persistió y lanzó un artificio incendiario. Posteriormente, la conversación con el agente negociador fracasó, por lo que se procedió a entrar en la vivienda, explican desde el cuerpo. En ese momento, lanzó un otro artefacto incendiario contra los agentes y acometió contra ellos con un arma blanca. 

Ante el riesgo para su vida, uno de los guardias civiles hizo uso de su arma reglamentaria e hirió al varón, que fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital de A Coruña, donde permanece ingresado.

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